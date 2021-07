WISSEN: Impfen ohne Anmeldung

Der Zeitpunkt, ab dem es mehr Impftermine als Impfwillige gibt, dürfte auch in Österreich erreicht sein. Und so setzen die Länder und Gemeinden alles daran, niederschwelligere Angebote zu schaffen. In Wien etwa hat am Samstag eine neue Corona-Impfbox unter großem Andrang auf der Donauinsel eröffnet. 286 Impfungen wurden am ersten Tag verabreicht, 400 Berechtigungskarten für die Impfung im Austria Center Vienna ausgestellt. Die Impfbox hat am Wochenende geöffnet. Verimpft wird bei über 18-Jährigen der Impfstoff von Johnson & Johnson. Eine weitere Impfbox ist auf dem Rathausplatz zu finden.

Am Montag startet zudem eine weitere Impfaktion ohne Anmeldung in der Hauptstadt. Im Austria Center wird die ganze Woche die Einmal-Impfung von Johnson & Johnson an alle ab 18 Jahren ohne vorherige Anmeldung verimpft. Pro Tag können maximal 2.000 Dosen verabreicht werden.

In Tirol wiederum hatte nun der Impfbus seinen ersten Einsatz. Innerhalb von drei Tagen haben sich rund 3.400 Menschen stechen lassen. Wiederholt wurde wegen des regen Interesses auch der "Tiroler Impfsonntag". Besonderes Lockmittel: Der Impfstoff konnte von allen über 18 Jahren wieder frei gewählt werden. (red)