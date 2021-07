[Umfrage] Knappe Mehrheit befürwortet Wehrpflicht für Frauen.

[Inland] Bei den Roten rumort es weiter.

[Kommentar] Die Krux mit der Vier-Tage-Woche.

[Milliardär] Richard Branson erreicht mit Raumflugzeug Grenze zum All.

[International] Die konservative griechische Regierung hat der Akropolis eine Betonierung verpasst. Ein Kniefall vor den Interessen der Tourismus- und Kreuzfahrtindustrie, sagen Kritiker.

[Panorama] Auto krachte in Marktstand bei Linz: Eine Frau in Lebensgefahr.

[Montagsfrage] Muss man den letzten Willen erfüllen?

[Wissenschaft] Lebensspuren auf dem Saturnmond Enceladus?

[Sport] Italien ist Europameister, hier der Liveticker zur Nachlese.

[Wetter] Hochdruckeinfluss bringt verbreitet sonniges Wetter, Quellwolken bleiben meist harmlos. Nur ganz vereinzelt können sich über den westlichen Gebirgsgruppen lokale Wärmegewitter am Nachmittag entwickeln. Erst in der Nacht auf Dienstag steigt durch Gewitterlinien aus der Schweiz die Gewittergefahr auch in Vorarlberg etwas an. Bis 32 Grad.

[Zum Tag] 1937: Pablo Picasso stellt sein Bild Guernica auf der Pariser Weltausstellung zum ersten Mal dem Publikum vor.