Die glücklosen Elferschützen Saka, Rashford und Sancho wurden in sozialen Medien rassistisch angegriffen – der englische Fußballverband fordert "die härtestmöglichen Strafen"

Vor dem Match gingen die Teams auf die Knie, um gegen Rassismus zu protestieren.

Foto: Paul Ellis / POOL

London – Nach rassistischen Beleidigungen gegen die beim Elfmeterschießen im EM-Finale erfolglosen Profis Bukayo Saka, Marcus Rashford und Jadon Sancho hat sich der englische Fußballverband zu Wort gemeldet.

"Die FA verurteilt alle Formen von Diskriminierung und ist erschüttert über den Rassismus online, der in den sozialen Netzwerken auf einige unserer England-Spieler zielt", hieß es in einer Stellungnahme.

Johnson: "Ihr solltet Euch schämen"

"Wir könnten nicht deutlicher machen, dass jeder, der hinter solch widerlichem Verhalten steckt, als Anhänger unseres Teams nicht willkommen ist. Wir werden tun, was wir können, um die betroffenen Spieler zu unterstützen – und drängen zugleich auf die härtestmöglichen Strafen für jeden, der verantwortlich ist", schrieb die FA weiter.

Indes hat sich auch der britische Premier Boris Johnson die rassistischen Kommentare verurteilt. "Ihr solltet euch schämen", schrieb er auf Twitter.

Warum gerade die drei Youngsters die Elfmeter schießen mussten? "Das war meine Entscheidung. Für die Spieler ist es herzzerreißend, aber sie trifft keine Schuld daran", sagte Trainer Gareth Southgate. Sancho und Rashford waren das gesamte Turnier über kaum zum Einsatz gekommen, auch an diesem Abend kamen sie erst zwei Minuten vor Schluß aufs Feld. Saka gehörte zu den Entdeckungen der letzten Wochen, zählt aber gerade mal 19 Jahre.

"Fluch der Elfmeter"

Tags darauf prangte auf vielen Zeitungen das Foto des Nationaltrainers, der dem eigentlich untröstlichen Teenager eben doch Trost zu spenden versuchte. "Die Löwen haben uns stolz gemacht", lautete die Titelzeile der Gratiszeitung "Metro". Auch die Boulevardblätter "Express" und "Sun" gaben sich stolz, "Telegraph" und "Times" sprachen vom "Fluch der Elfmeter". Nur die BBC gab sich kühl und objektiv: "Die Italiener hatten den Sieg verdient."

Es war der 25-jährige Southgate gewesen, der im EM-Halbfinale 1996 mit dem letzten Elfmeter am deutschen Keeper Andreas Köpke scheiterte. Diesmal teilten sich drei junge Männer das Schicksal als Unglücksraben. Rashford setzte seinen Schuss an den Pfosten, die Versuche von Sancho und Saka parierte Gianluigi Donnarumma, der hünenhafte Goalie Italiens.

Trainer Gareth Southgate kümmerte sich nach dem Match um seine glücklosen Spieler. Foto: Reuters/Griffiths

Southgate berichtete von Niedergeschlagenheit und einer "sehr ruhigen" Atmosphäre in der Umkleide. "Sie können sich vorstellen, wie es dort aussieht", sagte der 50-Jährige. Dennoch ist der Coach stolz auf seine Spieler.

"Sie haben mehr geschafft, als jedes andere englische Team in 55 Jahren. Sie sollten dieses Turnier mit erhobenen Köpfen verlassen." Die Three Lions hatten ihr erstes großes Finale seit 1966 erreicht, scheiterten aber wie schon oft in der Vergangenheit im Elfmeterschießen.

"Agonie und Ekstase"

War das Ende nicht irgendwie unausweichlich? Millionen englischer Fans trösteten sich am Tag danach mit diesem Gedanken. Von "Agonie und Ekstase" sprach das Morgenmagazin der BBC, ließ für Ersteres traurige Londoner zu Wort kommen – und schaltete dann um zur Korrespondentin in Rom, die pflichtbewusst über die Siegesfeiern in Italien berichtete.

Betretene Gesichter am Trafalgar Square. Foto: REUTERS/Henry Nicholls

Dabei hatte der Tag so verheißungsvoll begonnen. An einem kühlen Sonntag versammelten sich vor allem junge Leute schon bald zu einem kollektiven Ereignis, wie es die Nation seit der letzten großen Hochzeit im Königshaus 2018 nicht mehr erlebt hatte.

Vor dem "Faltering Fullback" im Nord-Londoner Stadtteil Stroud Green bildete sich bereits um 6 Uhr eine Schlange von Fans, die das 14 Stunden später beginnende Spiel im lauschigen Garten des bekannten Pubs verfolgen wollten.

Auch auf großen Plätzen wie dem Trafalgar und Leicester Square und rund ums Wembleystadion im Nordwesten der Hauptstadt feierten Scharen halbnackter junger Männer schon Stunden vor dem Spiel.

Die Polizei von London war während und nach der Partie im Dauereinsatz. Foto: Reuters/Childs

"Dann sind wir wieder da"



Gewiss hatte die Corona-Pandemie der Idee vom Kontinent-weiten Karneval einen Strich durch die Rechnung gemacht, vielerorts blieb das unmittelbare Erlebnis der Partien auf kleine Fangruppen begrenzt, weil die Stadien nicht gefüllt werden durften.

Am Fernsehen aber bot sich den Zuschauern ein abwechslungsreiches Spektakel. "Der Fussball war hervorragend, die Spieler brannten darauf, für ihre Teams zu spielen, nach einer vielerorts ziemlich langweiligen Saison", analysierte Jonathan Liew vom "Guardian".

Und nun? Am Montag erwartete die Nation Johnsons Erklärung zur Aufhebung aller Covid-Beschränkungen von kommender Woche an. Wie die meisten Entscheidungen der konservativen Regierung ist auch diese unter Fachleuten heftig umstritten.

Unter Fussballfans wie der Londoner Schulberaterin Sarah Caton hingegen herrschte Einigkeit. Wenn in 17 Monaten die WM in Katar angepfiffen wird, "dann sind wir wieder da". (Sebastian Borger aus London, APA, 12.7.2021)