Die globale Mindeststeuer für Konzerne ist beschlossen, das lässt eine Digitalsteuer allerdings in die Ferne rücken. Foto: imago images/Steinach

Brüssel – Gut Ding braucht Weile, so oder so ähnlich lautet der Ansatz der Europäischen Union bei der zuletzt absehbar gewordenen globalen Steuerreform. Diese soll bekanntlich nicht nur eine internationale Mindeststeuer für Konzerne bringen, sondern auch eine Digitalsteuer. Mit der Umsetzung der Digitalsteuer hat man in Brüssel aber offenbar keinen Stress.

Etwaige Pläne für die Umsetzung wurden auf Herbst verschoben, wie die "Financial Times" berichtet. Die US-Finanzministerin Janet Yellen habe massiven Druck auf die EU-Kommission ausgeübt, Vorschläge rund um die Digitalsteuer zu verschieben. Grund dafür sei die kürzlich von den G7 beschlossene Mindeststeuer für Konzerne, beruft sich die Zeitung auf Insider-Informationen. Ursprünglich hätten diese Woche Vorschläge in Brüssel vorgestellt werden sollen, dann am 20. Juli – und nun ist offenbar das ganze Prozedere verschoben.

Entscheidendes Treffen

"Die Kommission überlegt, wie sie den historischen Beschluss der G20-Staaten zur Mindeststeuer unterstützen kann. Deswegen zieht sie es in Betracht, erst im Herbst detaillierte Vorschläge zur Digitalsteuer zu machen", zitiert die "FT" einen Sprecher der Kommission. Die Entscheidung sei noch nicht gefallen und hänge vom Treffen von US-Finanzministerin Yellen und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag ab.

Bei der Industriestaatenorganisation OECD begrüßt man die mögliche Verschiebung: "Bevor der Deal wegen komplizierter gesetzlicher Hürden bricht, ist es besser, ihn zu verschieben", sagt Steuerexperte OECD-Chefunterhändler Pascal Saint-Amans.

Verschiebung gefordert

Die US-Regierung hatte die EU bereits im Juni eindringlich aufgefordert, den Vorschlag für eine europäische Digitalsteuer zu verschieben. Washington verwies darauf, dass entsprechende Pläne die laufenden internationalen Gespräche für eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen "in Gefahr bringen" könnten.

Die USA betrachten die EU-Pläne für eine Digitalsteuer mit großem Misstrauen und reagierten auf eine nationale Digitalsteuer in Frankreich mit Strafzöllen – denn praktisch alle Großunternehmen aus diesem Bereich kommen aus den Vereinigten Staaten. (and, 12.7.2021)