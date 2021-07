Thiem wurde von Zverev überholt. Foto: REUTERS/Toby Melville

London – Dominic Thiem ist in der am Montag nach Wimbledon veröffentlichten Tennis-Weltrangliste erstmals seit März 2019 aus den Top Five gefallen. Der 27-jährige Niederösterreicher, der derzeit wegen einer Handgelenksverletzung rekonvaleszent ist und um seine US-Open-Teilnahme bangt, wurde vom Deutschen Alexander Zverev überholt. Thiem ist 50 Zähler dahinter Sechster. An der Spitze liegt weiter der nunmehr 20-fache Major-Sieger Novak Djokovic vor Daniil Medwedew und Rafael Nadal.

Wimbledon-Finalist Matteo Berrettini überholte Roger Federer und ist nun vor dem Eidgenossen Achter, Denis Shapovalov stieß auf Platz zehn vor.

Bei den Damen blieb fast kein Stein auf dem anderen: Nur Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty setzte sich klar als Nummer eins vor Naomi Osaka ab. Dahinter gab es nur Verschiebungen: Wimbledon-Halbfinalistin Aryna Sabalenka ist erstmals Nummer 3, die verletzte Titelverteidigerin Simona Halep fiel auf Platz neun zurück und Serena Williams gar aus den Top Ten (von 8 auf 16). (APA, 12.7.2021)

Weltranglisten nach Wimbledon vom 12. Juli:

Männer:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 12.113 Punkte

2. ( 2) Daniil Medwedew (RUS) 10.370

3. ( 3) Rafael Nadal (ESP) 8.270

4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.150

5. ( 6) Alexander Zverev (GER) 7.475

6. ( 5) Dominic Thiem (AUT) 7.425

7. ( 7) Andrej Rublew (RUS) 6.255

8. ( 9) Matteo Berrettini (ITA) 5.488

9. ( 8) Roger Federer (SUI) 4.215

10. ( 12) Denis Shapovalov (CAN) 3.625

Weiter:

122. (122) Dennis Novak (AUT) 660

138. (134) Jurij Rodionov (AUT) 572

167. (171) Sebastian Ofner (AUT) 431

Race to Turin: 1. Djokovic 7.170 – 2. Tsitsipas 4.570 – 3. Berrettini 3.505. Weiter: 34. Thiem 735

Frauen:

1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 9.635

2. ( 2) Naomi Osaka (JPN) 7.336

3. ( 4) Aryna Sabalenka (BLR) 6.965

4. ( 6) Sofia Kenin (USA) 5.640

5. ( 7) Bianca Andreescu (CAN) 5.331

6. ( 5) Elina Switolina (UKR) 5.125

7. ( 13) Karolina Pliskova (CZE) 4.975

8. ( 9) Iga Swiatek (POL) 4.695

9. ( 3) Simona Halep (ROU) 4.330

10. ( 12) Garbine Muguruza (ESP) 4.165

Weiter:

16. ( 8) Serena Williams (USA) 3.641

158. (156) Barbara Haas (AUT) 497

201. (204) Julia Grabher (AUT) 354