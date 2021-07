Wohnen am Wasser ist nach wie vor ein beliebtes Ziel der Österreicher. Das zeigen nicht zuletzt die geplanten Neubauten in Seenähe. Dabei geht es nicht immer harmonisch zu

Ungebrochen ist es, das Interesse an Wohnraum am Wasser. Das Wörtchen "leistbar" ist dabei absichtlich weggelassen worden, meist ist es das nämlich für Otto Normalverbraucher nicht. Für die höheren Kreise wird allerdings weiterhin fleißig gebaut. Mittlerweile wird Baugrund direkt am See knapp, weswegen Entwickler und Makler dazu übergehen, Immobilien in Geh- oder zumindest Sichtweite anzubieten.

So beispielsweise am Walchsee in der gleichnamigen Gemeinde. Hier wird in Kürze ein Neubauprojekt mit mehreren Wohneinheiten und einem Lebensmittelgeschäft im Erdgeschoß fertig. Wohnungen gibt es hier von 54 bis 148 Quadratmeter zum Preis von 395.000 bis rund 1,4 Millionen Euro. Dabei profitiert auch der Standort Walchsee von der attraktiven Lage zwischen dem See und den Bergen.

Nicht direkt am See, aber nah dran: Neubauten am Walch-... Foto: Immobilien Höfinger-Schmid

Gehreichweite

Jessica Höfinger-Schmid, Geschäftsführerin von Immobilien Höfinger-Schmid, sieht darüber hinaus auch die Nähe zu Deutschland als einen Pull-Faktor: "Die Region Walchsee gewinnt immer mehr an Attraktivität."

In eine ähnliche Kerbe schlägt das Projekt "Am Sennewald" am Wörthersee in Kärnten. Hier entstehen ab September 2021 bis Herbst 2022 zwei Baukörper mit insgesamt zehn Wohneinheiten. Die Wohnungen werden 59 bis 85 Quadratmeter groß sein und jeweils über Terrassenflächen oder, im Erdgeschoß, Eigengärten verfügen, zu denen die Grundarchitektur der Häuser auch ausgerichtet ist. Auch bezieht man kein Quartier direkt am Ufer des Wörthersees, sondern in Gehreichweite. Die Kaufpreise belaufen sich auf 318.000 bis 444.000 Euro, wobei laut Realitäten Perkonig einige Wohnungen bereits vorreserviert sind.

...und Wörthersee. Foto: Realitäten Perkonig

Mühle weg, Bootshaus hin

Dass es zu Problemen kommen kann, wenn ein Neubauprojekt direkt am Ufer eines Sees geplant ist, hat man in der Vergangenheit beim Projekt K7 Appartements & Bootshaus in Gmunden am Traunsee von Maximilianhof Immobilien gemerkt. Bis zum Dezember 2020 stand hier die alte Kösslmühle. Ursprünglich 1354 errichtet, war sie einer der Gmundner Schätze, wie sie im Ort genannt werden. Anfangs diente sie dem benachbarten Bürgerspital als Mühle, in der Zeit bis zum vergangenen Jahr erfüllte sie allerlei Aufgaben.

Ob nur direkt am Traunsee oder... Foto: Engel & Völkers

Als von Entwicklerseite der Plan an die Öffentlichkeit kam, statt der Mühle einen Neubau zu errichten, formierte sich schnell ein Komitee, das versuchte, gegen die Neuerrichtung vorzugehen. Doch vergeblich: Im Dezember 2020 wurde die alte Kösslmühle abgerissen. Geplant ist hier nun die Errichtung eines Wohngebäudes mit vier Penthäusern, die von Engel & Völkers vertrieben werden, mit Größen zwischen 142 und 224 Quadratmetern.

Besonderheit: Jeder Wohnungseigentümer wird seinen eigenen Platz in der Bootsgarage haben, die direkt an den Traunsee angeschlossen ist. Es gibt sogar ein Boot mit 11-kW-Elek tromotor der Firma Frauscher zu jedem Wohnungskauf dazu. Neben der Einfahrt gibt es für die Anrainerinnen und Anrainer einen Bade- und Anlegesteg.

Nötiges Kleingeld

Einen solchen Steg gibt es beim Projekt "Seeblick Residenz" in Zell am See nicht, der wäre auch viel zu lang geworden. Hier ist der Name aber Programm, immerhin überblicken die insgesamt fünf Luxuswohnungen den Zeller See. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 103 und 187 Quadratmeter.

...der Blick über den Zeller See: Das Interesse an Wohnen am Wasser ist ungebrochen. Foto: Egger Immobilien

Die nicht vorhandene Nähe zum See versuchen die Neubauten mit eigenen Terrassen und Gartenanlagen wieder wettzumachen. Das nötige Kleingeld muss man allerdings auch mitnehmen: Die Preise liegen laut Egger Immobilien bei rund einer Million Euro.

Das Interesse am Wohnen am oder in der Nähe des Wassers dürfte auch in den kommenden Jahren nicht weniger werden. Ebenfalls bestehen bleibt aber die Frage, wie man die gleichbleibende Nachfrage sättigt, ohne die Ufer komplett zuzubauen. Es wird im Sinne aller sein. (Thorben Pollerhof, 14.07.2021)