Seit der Gründung konnte X-Jam laut eigenen Angaben 150.000 Gäste begrüßen – es sei bislang zu keinen Beanstandungen gekommen. Foto: DocLX

Dutzende Maturanten erheben schwere Vorwürfe gegen den Maturareiseveranstalter X-Jam – im kroatischen Poren soll es zu sexueller Belästigung, Rassismus und Gewalt gekommen sein, die Rede ist sogar von sexuellen Übergriffen durch Sicherheitspersonal.

Erfahrungsberichte auf Instagram und Snapchat

Ein Niederösterreicher, der selbst vor kurzem auf Maturareise in Kroatien war, hörte dort von den Vorwürfen. Zu Hause angekommen, beschloss er, das auf Instagram und Snapchat zu thematisieren – in der Folge hätten sich zahlreiche Leute gemeldet, die entweder ähnliche Geschichten gehört oder selbst schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Der Maturant sammelte die Erfahrungsberichte, die "Kronen Zeitung" berichtete darüber. "Mir haben viele junge Mädchen geschrieben, dass sie traumatisiert sind und nicht wissen, mit wem sie darüber reden sollen", wird der junge Mann in dem Bericht zitiert.

Vorwürfe von (sexueller) Gewalt

Die Jugendlichen berichten etwa von Schlägen, die ein junger Mann wegen seiner dunklen Hautfarbe bekommen haben soll. Ein Sicherheitsmitarbeiter soll einer jungen Frau außerdem bis in ihr Hotelzimmer gefolgt und sich ungebeten zu ihr ins Bett gelegt haben. "Er hat mich festgehalten und war schon mit seiner Hand in meiner Unterhose", schildert eine Ex-Schülerin.



Betroffene Mitarbeiter nicht mehr im Dienst

Das weist der Veranstalter X-Jam entschieden zurück – gegenüber der "Krone" wird zwar eingeräumt, dass man die Vorwürfe kenne, bestätigen könne man sie aber nicht.

Heute.at berichtet, dass seitens der beauftragten Security-Firmen Zusammenarbeit bei der Aufklärung der Vorwürfe zugesichert worden sei. Berichte über angebliche Vergewaltigungen und K.O.-Tropfen können laut Veranstalter "aus heutiger Sicht ausgeschlossen werden".

Die betroffenen Sicherheitsmitarbeiter von externen Security-Firmen aus Österreich und Kroatien seien vom Areal verwiesen worden, der Dienstgeber informiert. X-Jam betont, dass die eigenen Mitarbeiter rund um die Uhr am Gelände im Einsatz seien und auch die Arbeit der externen Sicherheitsmitarbeiter überprüfen würden. (red, 12.7.2021)