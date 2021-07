So wird das neue iPad Air wahrscheinlich nicht mehr aussehen. Foto: AFP/Glenn Chapman

Nachdem in den vergangenen Jahren erst das iPad Pro und anschließend auch das iPad Air ein neues Design erhalten haben, soll noch dieses Jahr endlich auch das kompakteste Modell, das iPad Mini, an der Reihe sein. Laut "Bloomberg"-Reporter Mark Gurman soll es sich dabei um das "größte Redesign in seiner neunjährigen Geschichte" handeln, und das neue Modell soll bereits im kommenden Herbst erscheinen, das berichtete "9to5Mac". Ähnlich anderen Apple-Tablets soll es ein größeres Display mit schlankeren Rändern und einen stärkeren Chip erhalten.

Neues Design, neuer Chip?

Das Design dürfte dem neuesten iPad Air insofern ähneln, als dass der Home-Button für ein All-Screen-Design gestrichen werden dürfte. Fingerabdruckerkennung per Touch-ID könnte dann ebenso am Rand des Gehäuses angebracht sein. Apple-Analyst Ming Chi Kuo behauptete zudem schon letztes Jahr, dass das nächste iPad Mini einen 8,5- oder Neun-Zoll-Display haben könnte. Laut ihm könnte Apple zudem auch hier auf Mini-LED-Technologie setzen, berichtet "The Verge".

Stimmen die Gerüchte, erscheint schon im Herbst die sechste Generation des kompakten Tablets. Ein neues Design, Unterstützung für den Apple Pencil und einen damals stärkeren A12-Chip erhielt das Gerät zuletzt 2019. (red, 12.7.2021)