Das Steinobst schmeckt auch in pikanten Gerichten – zum Beispiel in Verbindung mit Speckstreifen, Schaffrischkäse und Limette

Die heimischen Marillen sind reif! Am besten sind sie natürlich pur, direkt vom Baum gepflückt. Die österreichische Küche bietet aber auch zahllose Rezepte zur Verarbeitung des Steinobstes. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Süßspeisen. Doch Marillen machen sich auch in pikanten Gerichten gut. Die fruchtige Süße harmoniert etwa mit den salzig-rauchigen Noten von Frühstücksspeck wunderbar. Für die nötige Leichtigkeit und Säure sorgen Schaffrischkäse und Limettenabrieb – ideal für sommerliche Salate oder Grillereien.

Zutaten:

600 Gramm Marillen (ca. 10 Stück)

140 Gramm Schaffrischkäse



1 Streifen Frühstücksspeck pro Marille



Schale 1 Limette



Salz, Pfeffer



Öl zum Anbraten

MarilleimSpeckmantel.pdf Größe: 0,13 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.