Da schaut die Katze auf die Passanten herab. Foto: CBS

In Tokio begeistert aktuell eine Riesenkatze die vorbeigehenden Passanten. Im Stadtteil Shinjuku taucht die Katze immer wieder für ein paar Minuten auf. Ermöglicht wird die Attraktion durch eine digitale Leinwand.



CBS This Morning

Spätestens seit dem zweiten Teil von "Zurück in die Zukunft", in dem ein virtueller Hai droht, den vorbeigehenden Michael J. Fox zu fressen, geistert die Idee von überlebensgroßen Werbetafeln in Tiergestalt in den Köpfen der Marketingverantwortlichen herum. Mittlerweile erlauben gebogene Bildschirme genau diesen Effekt und wurden in den letzten Jahren mehrfach eingesetzt.



Im vergangenen Jahr flog etwa das Raumschiff Enterprise aus einer Einkaufshalle in der chinesischen Stadt Chengdu, und in Taiwan beäugte ein Zyklop Passanten und streckte seinen Arm nach ihnen aus. Die Katze in Tokio erschreckt niemanden, sondern erheitert Touristen und Einwohner gleichermaßen. Ein wenig unschuldige Freude in Zeiten ständiger Hiobsbotschaften. (red, 12.7.2021)