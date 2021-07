25. Dezember 2017: Eine Ladenbesitzerin hängt zum neuen Jahr 2018 ein Poster des Präsidenten auf: "Die neue Welt des Xi Jinping", 20.15 Uhr, Arte. © Imagine China/Photononstop

19.20 DOKUMENTATION

Hoch hinaus – Die Kirgistan-Expedition Das Team erkundet die Umgebung des Base-Camps und gibt den kirgisischen Guides einen Crashkurs in Felsklettern. Eine Akklimatisationstour auf über 5000 Meter bringt die Frauen an ihre Grenzen. Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wales In Snowdonia tragen Wildziegen ihre Brunftkämpfe aus, in den Brecon Beacons durchstreifen Bergponys die Hügellandschaften, an der Küste leben etwa 5000 Kegelrobben, und auf der Insel Skomer brüten Millionen Seevögel. Einer der schönsten Flecken Erde. Ungelogen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 THEMENABEND

Die neue Welt des Xi Jinping Mehr als ein Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Wuhan tut der chinesische Staatschef alles, damit China als großer Gewinner aus der Corona-Krise hervorgeht. Um 21.45 Uhr folgen Dokus über die politische Situation in Taiwan und Hongkong. Bis 0.40, Arte

20.15 HEX HEX

Harry Potter und der Orden des Phönix (Harry Potter and the Order of the Phoenix, USA/GB 2007, David Yates) Wie jedes Jahr verbringt Zauberlehrling Harry Potter die Sommerferien bei seinen fiesen Verwandten, den Dursleys. Kurz vor Schulbeginn greifen zwei Dementoren Harry und Cousin Dudley an. Bis 23.00, Puls 4

20.15 HABT ACHT

Der Soldat James Ryan (Saving Private Ryan, USA 1998, Steven Spielberg) Spielbergs monumentales Epos über die Rettungsmission des "letzten Sohnes" gilt bis heute als Wegbereiter eines neuen Naturalismus im Genre. Bis 1.45, Kabel eins

21.05 MAGAZIN

Report Susanne Schnabl meldet sich noch einmal vor der Sommerpause: Koalitionsstress vor der Sommerpause. Die politische Saison der türkis-grünen Koalition endet durchwachsen. Zu Gast im Studio sind die Klubobleute von ÖVP und Grünen, August Wöginger und Sigrid Maurer. / Ibiza und juristische Folgen. / Debatte um Asylrecht. / Politik am Ball: von Covid-Regelungen bis hin zur Regenbogenfahne. Bis 22.00, ORF 2

22.05 TALK

Willkommen Österreich Stermann/Grissemann sind auf Urlaub, deshalb gibt es Wiederholungen alter Ausgaben. Bis 22.35, ORF 1

22.15 REPORTAGE

Der blinde Fleck in meinem Leben Über die Ungewissheit einer Samenspende. Die Reporter begleiten eine Frau, die aus einer Samenspende entstanden ist, sowie einen Samenspender, der in den 1980er-Jahren anonym gespendet hat und davon ausgeht, sehr viele Kinder zu haben. Bis 22.45, ZDF

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Der Kreuzzug der Kinder Mittels aufwendiger Inszenierungen erweckt der Film die Welt des Mittelalters und den tödlichen Zug tausender Kinder zum Leben. Bis 23.30, ORF2