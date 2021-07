Boris Johnson nebst Ehefrau beim Betrachten des Fußball-Finalspiels. Foto: EPA/John Sibley

London/Wien – Gleich ob aus Frust oder Freude, der Bierdunst war noch nicht verflogen zwischen London und Rom, da gewann schon wieder eine Angst die Oberhand, die inmitten des paneuropäischen Fußballfests in den vergangenen Wochen beinahe in Vergessenheit geraten war: jene vor der Delta-Variante des Coronavirus – einer besonders ansteckenden Mutation, die aktuell etwa im Europameister-Land Italien, aber auch ganz besonders im Ausrichterland des Finales, Großbritannien, zu steigenden Infektionszahlen führt.

Schon Ende vergangener Woche hatte eine Mitteilung der EU-Statistikbehörde Eurostat die Fußballeuphorie gedämpft. Nie zuvor war die Sterberate in der Union so hoch wie 2020, als sich das Coronavirus erstmals in Europa ausbreitete. 5,2 Millionen Menschen sind zwischen Jänner und Dezember gestorben, um elf Prozent mehr als 2019. Die Gesamtbevölkerung der EU sank von 447,3 auf 447 Millionen.

Riskantes Spiel

Die britische Regierung wird, wie am Montag im Unterhaus verkündet wurde, ungeachtet steigender Infektionszahlen in England – aktuell stecken sich mehr als 30.000 Menschen mit dem Virus an – am 19. Juli sämtliche Einschränkungen wie Abstands- und Maskenregeln auslaufen lassen. Das bestätigte Gesundheitsminister Sajid Javid am Montag noch vor einer für 18 Uhr angekündigten Pressekonferenz von Premier Boris Johnson.

Aufgrund der vergleichsweise hohen Durchimpfungsrate rechnet man mit einer weit geringeren Zahl an schweren Verläufen, als es im Winter der Fall war. Und doch schickte Johnson seinen Landsleuten vor der Pressekonferenz, auf der er am Montagabend die Lockerungen einer größeren Öffentlichkeit präsentieren wollte, eine Warnung mit auf den Weg: Alle müssten sich nun ihrer Verantwortung bewusst sein, um die Fortschritte nicht wieder zu verspielen.

Kurze Freiheit

Gut möglich, dass Johnsons Appell einem Blick auf die andere Seite der Nordsee geschuldet ist. Dort, konkret in den Niederlanden, hat die Regierung von Premierminister Mark Rutte dem Nachtleben nach nur zwei Wochen abermals einen Riegel vorgeschoben. Weil sich die Zahl der Infektionen binnen einer Woche fast versiebenfacht hat, bleiben die Nachtklubs und Diskotheken seit Samstag wieder dicht. "Wir müssen die schnelle Verbreitung des Virus bremsen", mahnte der liberale Regierungschef.

In Israel, das als eines der ersten Länder seine Corona-Regeln gelockert hatte und nun die Zügel ebenfalls wieder anzieht, können Erwachsene mit einem geschwächten Immunsystem ab sofort eine Auffrischungsimpfung mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff erhalten. Betroffen davon seien etwa Menschen, die sich einer Organtransplantation unterzogen hätten, sagte Gesundheitsminister Nitzan Horowitz. Die Regierung prüft aber, ob ein derartiger Booster bald für alle Israelis freigegeben werden könnte. (flon, 12.7.2021)