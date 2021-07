Beschäftigt weiterhin unter anderem Ermittler, Aktionäre, Gläubiger und Journalisten: der mutmaßliche Betrugskrimi rund um das Unternehmen Wirecard. Foto: AFP / Christof Stache

Aschheim – Nach dem Verkauf mehrerer asiatischer Wirecard-Firmen sind die Erlöse aus der Zerschlagung des zusammengebrochenen deutschen Zahlungsdienstleisters auf 600 Millionen Euro gestiegen. Insolvenzverwalter Michael Jaffé meldete am Montag den erfolgreichen Verkauf der indonesischen Gesellschaft PT Prima Vista Solusi mit rund 670 Mitarbeitern an ein Unternehmen in dem südostasiatischen Land. Außerdem wurden demnach zwei zuvor vereinbarte Verkäufe in Hongkong und Malaysia abgeschlossen.

Offenes Insolvenzverfahren

Dem Vernehmen nach brachten die Verkäufe eine mittlere zweistellige Millionensumme ein. Die Gesamterlöse belaufen sich demnach mittlerweile auf 600 Millionen Euro. Gläubiger und Aktionäre haben im Insolvenzverfahren Forderungen von über zwölf Milliarden Euro angemeldet.

Der früher im deutsche Börsenleitindex DAX notierte Konzern brach im Juni 2021 zusammen, nachdem der Vorstand Fantasiebuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt hatte. Mittlerweile hat die Muttergesellschaft Wirecard AG das Geschäft eingestellt. Das Unternehmen existiert quasi nur noch als Hülle, die für das Insolvenzverfahren notwendig ist. Der aus Österreich stammende Ex-Vorstandschef Markus Braun sitzt wegen Betrugsverdachts seit einem Jahr in Untersuchungshaft, während der ebenfalls aus Österreich stammende Ex-Vertriebsvorstand Jan Marsalek nach wie vor flüchtig ist. (APA, 12.7.2021)