In dieser Galerie: 2 Bilder Impfangebote ohne Anmeldung, wie hier in Salzburg, werden gut angenommen. Doch die Zahl der Impfungen geht zurück: Mitte Juni wurden bei Impfstoffknappheit im Schnitt 90.000 Impfungen pro Tag durchgeführt. Derzeit sind es im Schnitt keine 70.000 Stiche mehr. Foto: APA / Franz Neumayr In Wien war der Rückgang bei den Impfungen weniger stark als in anderen Bundesländern. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im Rahmen seiner Reise nach New York erneut für die Corona-Impfung geworben. "Für jeden, der geimpft ist, ist die Pandemie vorbei. Für jeden, der nicht geimpft ist, ist das Virus ein massives Problem", sagte Kurz. Der Kanzler geht davon aus, dass auch in Österreich die Neuinfektionszahlen bald ähnlich wie in den Niederlanden wieder deutlich steigen werden. Am Montag gab es 192 Neuinfektionen, aber den zweiten Tag in Folge keinen einzigen Todesfall.

Die Lockerungen trotz der Vorboten einer vierten Welle verteidigte Kurz: So wird laut der Regierung am 22. Juli außer in Öffis und Supermärkten die Maskenpflicht fallen. Außerdem gebe es an vielen Orten weiterhin die Drei-G-Regel (geimpft, getestet, genesen). Kurz mahnte angesichts des verfügbaren Impfstoffs aber Eigenverantwortung ein: Wenn sich jemand aus freiem Willen nicht impfen lassen wolle, werde das zu einem individuellen Problem. Der Staat habe in der Corona-Krise massiv eingegriffen, "er muss sich jetzt wieder auf seine Kernaufgaben zurückziehen".

Mehr als fünf Millionen Personen zumindest einmal geimpft

Auf dem Stand von Montag waren knapp mehr als fünf Millionen Menschen in Österreich zumindest einmal geimpft. Das sind rund 64 Prozent der aktuell impfbaren Bevölkerung über zwölf Jahre. Es könnten aber bereits deutlich mehr sein: Denn Impfstoff ist spätestens seit Ende Juni in signifikanten Mengen verfügbar. Gleichzeitig nimmt aber der Impffortschritt deutlich ab.

Ein paar Zahlen zur Verdeutlichung: Bis dato wurden bereits mehr als 9,5 Millionen Impfdosen nach Österreich geliefert. Fast 1,6 Millionen Dosen liegen aber noch in Großlagern herum und wurden bisher noch nicht an die zuständigen Impfstellen in den Bundesländern geliefert. Denn der Bedarf ist mittlerweile kleiner als die zur Verfügung stehenden Impfstoffe.



Das zeigt sich auch in einem deutlichen Rückgang bei den Impfungen: Wurden Mitte Juni noch bei Impfstoffknappheit im Sieben-Tage-Durchschnitt österreichweit knapp 90.000 Impfungen pro Tag durchgeführt, sind es aktuell keine 70.000 mehr – Tendenz weiter sinkend. Und nur ein kleiner Teil davon macht noch Erstimpfungen aus. Am Sonntag erhielten vergleichsweise nur 8.600 Personen eine erste Dosis. Am Freitag, einem der tendenziell stärkeren Impftage, waren es zuletzt 19.000 Erststiche.

Die Schwankenden überzeugen

"Wir müssen jene, die noch schwanken, erwischen", heißt es etwa aus dem Büro von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Das soll vor allem durch kreative und niederschwellige Impfangebote geschafft werden. Aktuell wird bei Impfboxen auf der Donauinsel und dem Rathausplatz sowie bei der Impfstraße im Austria Center ohne Termin geimpft. Hier würden zwischen 500 und 1.000 Personen pro Tag zusätzlich zu den Impfaktionen mit Anmeldung dazukommen. Aufgezogen wird für alle ab 18 Jahren der Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson. Weitere Aktionen auf Wiener Märkten, öffentlichen Plätzen und in Bädern sollen folgen.

Wien überholt andere Länder

In Wien war der Rückgang bei den Impfungen weniger stark als in anderen Bundesländern: Das bisherige deutlich abgeschlagene Schlusslicht konnte beim Anteil der Erstgeimpften zuletzt Oberösterreich und Salzburg überholen. In dieser Statistik führt seit längerem das Burgenland vor Niederösterreich.

In Tirol wurden von Donnerstag bis Sonntag 7.550 Erstimpfungen im Rahmen einer Aktion ohne Anmeldung bei freier Impfstoffwahl verimpft. Bis zu 20.000 Dosen standen zur Verfügung. An weiteren flexiblen Impfangeboten wird gebastelt.

Durch Linz fährt ab kommendem Montag ein Impfbus, er hält an bis zu zehn Haltestellen, teilte die Stadt mit. Auch in Wels ist Freitag und Samstag ein Impfbus unterwegs. Geimpft wird ab Donnerstag auch in der Plus City in Pasching und an Donnerstagen in der Trinkhalle Bad Ischl. (David Krutzler, 12.7.2021)