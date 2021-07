Elf Eigentore gab es bei der EM, in den vorangegangen 15 Veranstaltungen waren es insgesamt neun. Diese Marke dürfte nie wieder erreicht werden, allerdings schläft der Teufel nur selten. Eines der Eigentore besorgte Dänemarks Kapitän Simon Kjaer (Bild) beim 1:2 im Halbfinale gegen England. Der Slowakei und Portugal unterliefen gar je zwei Eigentore in einem Spiel, Respekt. Ein vager Erklärungsversuch für diese Form von Selbstbeschädigung: Die vielen Tempogegenstöße und Flankenbälle mündeten in Aktionen, in denen (müden?) Verteidigern und Torhütern krasse Fehler unterliefen.