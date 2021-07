Foto: imago images/Future Image

Wer in Österreich einmal einen Führerschein erworben hat, der darf im Idealfall bis an sein Lebensende fahren. Ob in all diesen Jahren tatsächlich auch immer eine Fahrtauglichkeit besteht, wird per Gesetz nicht überprüft. Der Gang zum Gesundheitstest samt Verkehrspsychologen erfolgt meist erst nach einer polizeilich registrierten Auffälligkeit im Fahrverhalten.

Letztlich basiert das System also zu einem großen Teil auf Freiwilligkeit. Braucht der Opa fürs Rückwärts-Ausparken gefühlt eine Ewigkeit und rasiert er dabei auch noch die Thujenhecke des Nachbarn, so liegt es an den Angehörigen, über eine mögliche Abgabe des Autoschlüssels zu diskutieren.

Ein Faktum ist, dass mit steigendem Alter die Reaktionsfähigkeit sinkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man schlechter hört oder sieht, ist höher sowie auch die Anzahl jener, die Medikamente nehmen. "Da ist das Bewusstsein, dass bei Beeinträchtigungen nicht mehr ein Auto gelenkt werden soll, zu schärfen – unabhängig vom Alter", ist Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) überzeugt.

Persönliche Gespräche und ein unterstützendes Umfeld mit Vorbildern seien besonders wirksam. Seniorenorganisationen seien wichtige Multiplikatoren, ebenso Gemeinden, insbesondere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister – und vor allem Ärztinnen und Ärzte. "Wenn die sagen, dass es vielleicht langsam an der Zeit wäre, das Autofahren sein zu lassen, hören viele darauf."

Um eine mögliche Altersdiskriminierung zu vermeiden, könne eine Option auch sein, die Gültigkeitsdauer des Führerscheins allgemein zu begrenzen – etwa auf zehn Jahre – und ein verpflichtendes ärztliches Gespräch einzuführen. In einigen anderen Ländern gibt es solche Systeme. "Das ist in Österreich aber sehr unwahrscheinlich und unpopulär", sagt Gratzer.

Schein mit Frist?

Denkt man einen Schein mit Frist ernsthaft an, wird man sich auch Gedanken über Alternativen machen müssen. Denn wer seine Lenkerberechtigung verliert, verliert auch ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Gratzer: "In Städten gibt es ein gutes Öffi-Netz, in vielen Regionen ist es noch ausbaufähig." Neben einem guten Busliniennetz brauche es auch Anruf-Sammeltaxis oder Gemeindebusse. Dass das machbar sei, sehe man im Bregenzerwald – "das ist auch eine dünnbesiedelte Region, das Busangebot ist trotzdem ein gutes".

Eine andere Möglichkeit könnte es sein, Anreize zu setzen, den Führerschein abzugeben. In Schwechat und Schwaz in Tirol gibt es etwa dafür eine gratis Öffi-Jahreskarte.