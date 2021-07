Foto: Evleaks

Samsung war in den letzten Jahren immer wieder Opfer von vorzeitigen und ungeplanten Veröffentlichungen ihrer Produkte im Netz. Diesmal hat es das gesamte Galaxy-Portfolio erwischt, welches in den nächsten Wochen hätte präsentiert werden sollen. Darunter auch das neue Galaxy Z Fold 3, zu dem es ohnehin in den letzten Monaten schon ausreichend Gerüchte gab.

Keine großen Überraschungen

Am 11. August soll laut inoffiziellen Angaben das nächste Galaxy-Unpacked-Event von Samsung stattfinden, bei dem die Südkoreaner traditionell die größten Neuheiten des Jahres der Öffentlichkeit präsentieren. Nun hat der auf Leaks spezialisierte Journalist und Blogger Evan Blass mehrere Bilder und Videos zu kommenden Samsung-Geräten veröffentlicht, die wohl für das Unpacked-Event geplant gewesen wären.

Vielleicht schmerzt es Samsung dahingehend wenig, dass der Leak stattgefunden hat, da zumindest große Überraschungen ausbleiben. Mit dem Galaxy Z Fold 3 und dem Galaxy Z Flip 3 setzt man konsequent weiter auf faltbare Smartphones. Diese sollen laut anderer Quelle mehrere hundert Euro günstiger sein als ihre Vorgänger.

Mit dem bereits seit längerer Zeit erwarteten Galaxy S21 FE will man offenbar auch noch in diesem Jahr auf den Markt. Hinzu kommen neue Smartwatches, namentlich die Galaxy Watch 4 sowie die Galaxy Watch 4 Classic. Zu guter letzt wurden sogar Bilder der Galaxy Buds 2 veröffentlicht, Zuwachs im Bereich der kabellosen Kopfhörer.

Nicht in der Liste findet sich ein neues Galaxy Note, welches laut Samsung auch nicht erscheinen soll. Bisher war die Reihe immer fixer Bestandteil des Events.

Neue Chips

Auch Samsung ist vom aktuellen Chip-Mangel auf dem Markt betroffen, weshalb Berichte davon ausgehen, dass man statt dem aktuell schwer verfügbaren Qualcomm-Chip für die kommende Hardware auf den Exynos-Chip wechseln wird. Somit könnte man alle Geräte wie geplant erscheinen lassen. In welchen Stückzahlen, bleibt weiter offen.

Samsung hat die Leaks bis jetzt nicht kommentiert. In ein paar Wochen sollte aber zumindest das Datum des Events von Samsung veröffentlicht werden. (aam, 13.7.2021)