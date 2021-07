Kenny Barron, Meister der modern gesprengten Tradition. AFP

Der US-Pianist Kenny Barron galt lange als Virtuose des Hintergrunds, den vor allem Kollegen verehrten. Er war ein "musician’s musician", der als Sideman bei Bebop-Innovator Dizzy Gillespie ebenso werkte wie bei Ella Fitzgerald, Freddie Hubbard, Joe Henderson oder auch Stan Getz. Mittlerweile allerdings gehört der Mann aus Philadelphia (Jahrgang 1943) zu den global anerkannten Altmeistern des zugleich anspruchsvollen und doch auch zugänglichen Jazzklaviers.

Sein Spiel ist klangbewusst, was sich besonders bei Jazzballaden manifestiert. Wie bei echten polyglotten und handwerklich versierten Könnern üblich, kann Barron allerdings auch ganz anders: Dann zeigt er quasi seine "diabolische" Seite, die gnadenlos rasante Linien entwickelt. In diesen hitzigen Momenten klingt es nach einem sich selbst dekonstruierenden Hardbop, der allerdings nie zum Free Jazz wird.

Besonders Balladen

Blickt man in Barrons Tonträgerhistorie, ist diesbezüglich etwa das Album Scratch hervorzuheben, wo neben Balladen eben auch ungemein raffinierte emphatische Ausflüge in Grenzbereiche der Intensität zu hören sind. Kurzum, auch dort, wo Barron nach Mainstream klingt, sind Tiefe und Ideenwürde, während man aber nie weiß, ob er nicht plötzlich Richtung Komplexität abbiegen wird.

Blickt Barron selbst auf seine wesentlichen Einflüsse zurück, nennt er den noblen Minimalisten am Klavier Tommy Flanagan ebenso wie Hank Jones. Was er an beiden schätzt, "sind ihre Lyrik und die Art und Weise, wie sie Geschichten erzählen.

Und das ist es, was ich versuche: Ich möchte musikalische Statements setzen", erzählt Barron, der zwei weitere Namen erwähnt: Es sei wichtig gewesen, "mit Trompeter Freddie Hubbard und Innovator Yusef Lateef zu arbeiten. Beide experimentierten, probierten Dinge aus, blieben jedoch in der Tradition verwurzelt."

Die Worte klingen stimmig und logisch – denn die Beschreibung der Vorbilder trifft auch auf Barron selbst zu, der am Dienstag im Porgy spielt. (Ljubisa Tosic, 13.7.2021)