Musks Besuch bei Richard Branson endete in einem Ticketkauf für einen Flug mit Virgin Space Ship. Der Preis: 250.000 US-Dollar

Musk wird wohl eines Tages den Bauhelm gegen einen Astronautenhelm tauschen. Foto: Reuters

Nachdem Richard Branson erfolgreich seinen Flug ins All abgeschlossen hat, scheint auch Elon Musk auf den Geschmack gekommen zu sein. Laut dem Wirtschaftsmagazin "Wall Street Journal" soll der Tesla CEO sich bei Bransons Unternehmen ein Ticket für einen der nächsten Flüge erworben haben.

Kaution bezahlt



Dabei legte Musk eine Kaution von knapp 10.000 US-Dollar auf den Tisch, um einen Platz in dem Virgin Space Ship (VSS) Unity zu erhalten, auf der sechs Passagiere Platz finden. Kurz vor Bransons Ausflug ins All vor wenigen Tagen, besuchte Musk ihn medienwirksam. Die Freundschaft wurde auch mit einem Tweet festgehalten. Branson bedankte sich für die unterstützende Art und dafür, dass Musk so ein guter Freund sei.

Während des morgendlichen Freundschaftstreffens soll der Space-X-Gründer sich selbst einen Platz für einen Raumflug reserviert haben. Jedoch ist unklar, wann Musk seinen Urlaub im Weltall antreten wird. Jedes Ticket für einen der sechs Plätze des Raumschiffs kostet knapp 250.000 Dollar. Das Unternehmen hat bisher über 600 Passagiere eingebucht, darunter Prominente wie Justin Bieber und Leonardo DiCaprio, berichtet "The Verge". Ein weiterer Milliardär verfolgte den Flug der VSS ebenso aufmerksam.

Bezos der Nächste

Auch Jeff Bezos beglückwünschte Branson via Twitter. Der ehemalige Amazon-CEO plant ebenso einen Aufenthalt im Weltall. Am 20. Juli wird Bezos mit seinem im Jahr 2000 gegründetem Weltraumunternehmen Blue Origin selbst ins All fliegen. (red, 13.07.2021)