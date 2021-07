Als Anfang des Jahres Schülerinnen mit ihren Familien nach Georgien und Armenien abgeschoben wurden, war das Entsetzen in Österreich groß. Eine Kommission rund um die ehemalige OGH-Richterin Irmgard Griss sollte klären, ob das Kindeswohl bei Abschiebungen gebührend berücksichtigt wird. Am Dienstag hat die Kommission ihre Ergebnisse präsentiert – und diese sind besorgniserregend. Ob Österreich bei Abschiebungen Kinderrechte mit Füßen tritt, was laut der Kommission geändert werden sollte und ob diese Reformen realistisch sind, erklärt Irene Brickner vom STANDARD. (red, 13.7.2021)



Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at Und jetzt neu: "Thema des Tages" bei Apple Podcasts für 3,99 Euro im Monat abonnieren und werbefrei hören!