"Cooking with Paris" startet am 4. August als sechsteilige Sendung

Paris Hilton kocht bald bei Netflix. Foto: AFP/BRIDGET BENNETT

Berlin – Reality-Star Paris Hilton ist demnächst auf dem Streaming-Anbieter Netflix in einer eigenen Kochshow zu sehen. "Nächsten Monat kehre ich ins Fernsehen zurück, und diesmal übernehme ich die Küche", schrieb die 40-Jährige bei Instagram. Dazu postete sie ein Bild von einem Kochbuch, auf dem sie im pinken Kleid mit Schneebesen in der einen Hand und einem Hund in der anderen posiert.

Auf dem Kochbuch steht auch der Titel der Sendung: "Cooking with Paris" und darunter: "Einfache Rezepte aus der Küche von Paris Hilton". Wie US-Medien unter Berufung auf Netflix berichteten, soll Hilton in der Show mit prominenten Gästen neue Zutaten und Rezepte ausprobieren. Auch soll die sechsteilige Sendung von einem gleichnamigen Youtube-Video inspiriert sein, das der Reality-Star im Jänner 2020 in dem Videoportal hochlud. Dort kochte Hilton auf unterhaltsame Weise eine Lasagne. Die neue Show soll ab 4. August zu sehen sein. (APA, dpa, 13.7.2021)