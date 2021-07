Die Lightning feierten ihre Titelverteidigung am Montag mit einer Bootsparade in Tampa

In dieser Galerie: 3 Bilder Meisterfeier... Foto: imago images/ZUMA Wire Zu Lande ... Foto: imago images/ZUMA Wire Und zu Wasser. Foto: AP/Phelan M. Ebenhack

Tampa (Florida) – Die Tampa Bay Lightning haben den Stanley Cup demoliert. Das bestätigte ein Sprecher der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Auf Fotos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, dass der Pokal eine massive Delle hat. Nach Angaben des Sprechers sollte der Stanley Cup, eine der geschichtsträchtigsten Trophäen der Sport-Welt, am Dienstag repariert werden und dann wie geplant auf Tour gehen. Die Lightning feierten ihre Titelverteidigung am Montag mit einer Bootsparade in Tampa.

Das Team hatte die Meisterschaft am Mittwoch im fünften Spiel gegen die Montreal Canadiens perfekt gemacht. Bereits den Titel im vergangenen Jahr hatte das Team auf dem Wasser gefeiert, damals allerdings noch mit Corona-Auflagen für die Fans am Ufer. Nun zelebrierten tausende Menschen den Erfolg. Es ist nicht das erste Mal, dass der Stanley Cup bei Feierlichkeiten beschädigt wird.

Traditionell dürfen die Spieler des Meisters den Stanley Cup mit in ihren Heimatort nehmen. Im vergangenen Jahr gab es diese Tour wegen der Pandemie nicht. (APA/dpa, 13.7.2021)