Vorige Woche saß Strache noch auf der Anklagebank, nun ist er krank. In den U-Ausschuss kann er daher nicht kommen. Foto: Christian Fischer

Mittlerer Knalleffekt auch für den letzten Befragungstag im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss: Heinz-Christian Strache kommt auch diesmal wieder nicht. Er hat abgesagt, er soll erkrankt sein und ein ärztliches Attest vorgelegt haben.

Strache wäre eigentlich schon am 1. Juli an der Reihe gewesen – da konnte er aber nicht kommen, weil er in Kroatien festhing. Ein Brand auf der Yacht, auf der er mit seinen Söhnen urlaubte, hatten seine rechtzeitige Ankunft in Wien verhindert. Sein Anwalt, Johann Pauer, gab keine Stellungnahme ab.

Nun wird am Donnerstag nur eine Auskunfstperson befragt werden – eine ehemalige Kabinettschefin aus dem Justizministerium. (gra, fsc, 13.7.2021)