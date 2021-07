Vorige Woche saß Strache noch auf der Anklagebank, nun ist er krank. In den U-Ausschuss kann er daher nicht kommen. Foto: Christian Fischer

Mittlerer Knalleffekt auch für den letzten Befragungstag im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss: Heinz-Christian Strache kommt auch diesmal wieder nicht. Er hat abgesagt, er soll erkrankt sein und ein ärztliches Attest vorgelegt haben.

Strache wäre eigentlich schon am 1. Juli an der Reihe gewesen – da konnte er aber nicht kommen, weil er in Kroatien festhing. Ein Brand auf der Yacht, auf der er mit seinen Söhnen geurlaubt hatte, hatte seine rechtzeitige Ankunft in Wien verhindert. Er bot daraufhin von sich aus an, am letzten Befragungstag am 15. Juli zur Verfügung zu stehen. Daraus wird nun nichts. Sein Anwalt, Johann Pauer, gab am Dienstagvormittag vom STANDARD zur Absage befragt keine Stellungnahme ab.

Zuletzt war im U-Ausschuss ein Corona-Cluster entstanden; neben Christian Hafenecker (FPÖ) waren davon unter anderem auch die Fraktionsführerin der Neos, Stefanie Krisper, und Grün-Mandatar David Stögmüller betroffen.

Ende Gelände

Nun wird am Donnerstag eventuell keine Auskunftsperson mehr befragt werden – eine ehemalige Kabinettschefin aus dem Justizministerium, die als letzte Person geladen war, hat sich nun auch entschuldigt. Zwar will die Opposition nun versuchen, weitere Personen zu laden, allerdings sei gar nicht sicher, ob die Ladung rechtzeitig zugestellt werden kann – so SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer bei einer Pressekonferenz.

Die Abgeordneten werden sich in der Folge noch mit den frisch eingelangten Unterlagen beschäftigen – bevor sie dann binnen vier Wochen ihre Abschlussberichte verfassen. Die kommen dann ins Plenum des Parlaments. Der Verfahrensrichter muss seinen Abschlussbericht schon zwei Wochen nach Ende der letzten Sitzung abliefern.

Die Opposition hatte sich für eine Verlängerung eingesetzt, aber ÖVP und Grüne stimmten nicht mit. (gra, fsc, 13.7.2021)