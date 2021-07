Raphaela Edelbauer liest am 8. August am Naschmarkt aus ihrem Roman "Dave", in dem es um Geschichte, Gegenwart und Zukunft von künstlicher Intelligenz geht. Foto: Victoria Herbig

KONZERTFILM

Dienstag, 15. 7., 21.15 Uhr

Der große David Bowie startete seine weltweite Serious Moonlight-Tour im Mai 1983. Von der Eröffnung der Tour in Brüssel bis zu ihrem Finale im Hong Kong Coliseum bereiste er 15 Länder und spielte 96 Konzerte: Es war seine längste und größte Konzerttournee. Auf dem Rathausplatz kann man das epische Konzert jetzt nachsehen.

***

MUSIK

Donnerstag, 8. 7., 20 Uhr

Seit über zwölf Jahren prägt Der Nino aus Wien, österreichischer Liedermacher und Literat, die deutschsprachige Musikszene mit seiner ureigenen Form des Wienerlieds und seinem "Hirschstettner Soul". Zu erleben sind alte undneue Songs von seinem mittlerweileelften Album live am Schulschiffbei der Floridsdorfer Brücke.

***

LESUNG

Fr, 9. 7., 20 Uhr

Die Autorinnen Mieze Medusa und Silvia Pistotnig präsentieren ihre aktuellen Romane: "Du bist dran" und "Teresa hört auf". Zwei messerscharfe Romane auf der Suche nach dem Sound der Gegenwart, preist der Milena-Verlag seine Autorinnen. Auf der Bühne am Wallensteinplatz.

***

FILM

Montag, 7. 7., 21.30 UHR

Pretty Yende in der Titelrolle von Verdis Traviata: Die gefeierte Inszenierung von Simon Stonewird auf dem Rathausplatz gezeigt

***

THEATER

Sa, 10. 7., 10.30 Uhr

In der fantasievollen Theaterperformance der Kompanie Freispiel, Ein Stück Teilen, spielen Freundschaft, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit genauso eine Rolle wie die kindliche Fantasie und Spielfreude, die wir alle brauchen, um nicht Gefahr zu laufen, das Teilen ganz zu verlernen.Das Ganze gibt’s auf der Kurbadstraße in Oberlaa zu sehen.

***

KLASSIK

Di, 10. 8., 21 Uhr

Am 1. Januar 2021 fand das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo Muti statt. Es war das sechste Mal, dass der italienische Dirigent das prestigeträchtige Konzert im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins dirigierte. Ein Highlight des Konzertjahres! Auf dem Rathausplatz.

***

COMEDY

Do, 15. 7., 18.30 Uhr

Der Comedypodcast Drama Carbonara von Tatjana Lukas,Asta Krejci-Sebesta und Jasna Hörth, bei dem die drei Freundinnen Asta, Jasna und Tatjana Kurz Geschichten aus Heftromanen wie "Meine Wahrheit", "Meine Schuld" oder "Intimbeichte" lesen und kommentieren, nimmt die Hörerinnen mit auf intensive Gefühlsachterbahnen und zu den skurrilsten Begebenheiten aus dem Leben "ganz normaler Männer und Frauen". Auf der Bühne am Naschmarkt

***

MUSIK

Freitag, 6. 8., 20 Uhr

Victhamin ist ein Trio, bestehend aus drei Musikerinnen aus Brasilien, Taiwan und Israel, die ihre Eigenkompositionen zum Besten geben. In Alterlaa im 23. Bezirk

***

MUSICAL

6. 8. und 3. 9., 21 Uhr

Das Musical I Am From Austria bietet mehr als 20 Hits von Rainhard Fendrich. Die Handlung entführt hinter die Kulissen eines Wiener Luxushotels, in dem ein international erfolgreicher österreichischer Filmstar logiert, der nach Wien zurückgekehrt ist, um am Opernball teilzunehmen, und nun für Aufruhr sorgt – und für ganz viel Hollywoodflair! Am Rathausplatz

***

KABARETT

Fr, 16. 7., 18.30 Uhr

Als Herz & Hirn bilden Gunkl und Gerhard Walter in ihrem gleich namigen gemeinsamen Programm ein kabarettistisches Yin und Yang, das die Welt durch zwei Brillen betrachtet. Ist diese ein ewiges Mysterium oder ein chemischer Prozess im vorderen Hirnlappen?Ein Leckerbissen für altgediente Gunkl-Fans und Neuentdecker .Im Seepark Aspern auf derJanet-Joplin-Promenade

***

MUSIK

Freitag, 16. 7., 20 Uhr

Mit dem neuen Konzertprogramm Heritage kehrt das Duo Aliada zu seinen slawischen Wurzeln zurück. Es umfasst einzigartige und eigene Bearbeitungen der Musik von Komponisten, die von den slawischen Traditionen beeinflusst wurden. Im Mühlschüttelpark

***

MUSIK

Samstag, 17. 7., 18 Uhr

A party called JACK ist ein Künstlerinnen- und Künstlerkollektiv, das sich mit Clubkultur (afroamerikanischer, lateinamerikanischer Musik- und Clubtanzkultur) beschäftigt und für eine plurale Gesellschaft steht. Auf der Bühne bei der Donaustadtbrücke am Kaisermühlendamm

***

PROTEST

Dienstag, 22. 7., 20 Uhr

Mit der künstlerisch-performativen No-border-Tour protestierte die Volx Theater Karawane im Sommer 2001 gegen die europäische Migrationspolitik. Die Lesung Genua Sample führt uns nach Genua zum G8-Gipfel, wo 25 der Aktiven nach den Gewaltexzessen im Gefängnis landeten. Auf der Kaiserwiese

***

DISKURS

Freitag, 25. 7., 20 Uhr

In Zeiten globaler Epidemien kommt es immer wieder zu Stigmatisierung bestimmter Gesellschaftsgruppen. Inspiriert von Gideon Mendels Fotoband the ward beschäftigen sich Matteo Haitzmann und Lukas Froschauer in Those we Lost mit den Überlebensstrategien der LGBT-Bewegung in den 80ern und 90ern sowie ihrem Umgang mit Aids. Im Kongresspark im 16. Bezirk

***

PERFORMANCE

Do, 5. 8., 10.30 Uhr

In Dachs wird ein Bild vonunserem unsichtbaren Mitbewohner gezeichnet, das Erwartungshaltungen bricht und Vorurteile in den Schatten stellt. Emmy Steiner spielt auf der Kaiserwiese.

***

KONZERTFILM

29. 7. und 26. 8., 21.15 Uhr

Die Oral Fixation Tour war die vierte Konzerttournee der kolumbianischen Sängerin und Songwriterin Shakira. Sie startete im Juni 2006 in der Feria De Muestras in Saragossa, gesungen wurde auf Spanisch und auf Englisch. Während der Tour besuchte Shakira 27 Städte und performte auf fünf Kontinenten. Die Setlist des Konzertfilms enthält Hits wie La Tortura, Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie und viele mehr! Auf dem Rathausplatzwww.filmfestival-rathausplatz.at

***

LESUNG

Freitag, 6. 8., 18.30 Uhr

Kurt Palm liest aus seinem Roman "Monster" über einen Monsterfisch, der sein Revier verlässt, und Manfred Rebhandl aus seinem Roman Sommer ohne Horst. Wiederbegegnung mit Horst Rockenschaub, der sich auf einen chilligen Sommer im Ottakringer Bad freut. Ladys eincremen, Joints drehen und beim Herrengedeck entspannen. Am besten geht das mit seinem Buddy Bademeister Horst, dem Meister des Sonnenöls! Zu erleben auf dem Wallensteinplatz im 20. Bezirk.

***

LITERATUR

So, 8. 8., 20 Uhr

Zwei Neuerscheinungen, beide hochgelobt: Raphaela Edelbauer liest aus ihrem Roman "Dave", in dem es um Geschichte, Gegenwart und Zukunft von künstlicher Intelligenz geht. Und Daniel Wisser liest Passagen aus dem neuen Roman Wir bleiben noch, in dem es gleich um vier Generationen einer Familie geht. Am Naschmarkt im 6. Bezirk

***

KABARETT

So, 25. 7., 20 Uhr

Alte Partydeko, köstliche Fleischwalzen oder die Poesie der menschlichen Jauche: In Ulrike Haidachers erstem Soloprogramm "Aus Liebe geht es ans Eingemachte". Im wunderbaren Kongresspark im 16. Bezirk

***

MUSIK

Sonntag, 18. 7., 18.30 Uhr

Futuristischer Vintage-Sound oder Retro-Zukunftsmusik: Die Wiener Band Spitting baut Brücken zwischen den Generationen. Das neue Album heißt "Love Hate Fear Fate" und rückt wieder die Stimme von Frontfrau Tanja Peinsipp in den Mittelpunkt. Donauinsel

(13.7.2021)