Das "Spaßige" an "Into the Wold" ist, dass seine Erfinder Matthias Köb, Harald Triebnig und Philipp Altenberg sich all das gar nicht vorgenommen hatten, als sie die Veranstaltung konzipierten: Das Festival ist ihnen mehr oder weniger "passiert". Nicht weil sie einen "Macht uns ein hippes Bike-Festival"-Auftrag eines Tourismusverbandes an Land zogen, sondern einfach skizzierten, wo sie selbst gern dabei wären, was sie aber so nirgendwo fanden: anspruchsvolles Radfahren mit einem hohen Anteil an Lebenslust, einer Prise zeitgeistigem "Bling" rundherum, aber ohne Zeigefinger, elitäres Gehabe oder Ideologie- und Moralkeule.