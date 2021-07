Ausnahmsweise ging es bei Bubzia nicht nur um Geschwindigkeit, sondern darum, mit einer Augenbinde das Spiel zu meistern. Foto: Games Done Quick

Eine Woche lang traf sich die Speed-Running-Community für ein Online-Event, um mit außergewöhnlichen Leistungen für den guten Zweck zu sammeln. Am Ende durfte sich die Organisation Ärzte ohne Grenzen über eine Summe von 2,8 Millionen Dollar (2,4 Millionen Euro) freuen.

Starke Leistungen

Unter dem Titel Summer Games Done Quick (SGDQ) spielten Gamer aus den verschiedensten Ländern von 4. bis 11. Juli ihre Lieblingsspiele. Ziel der Speedrunner war es, möglichst schnell das Ende des gewählten Spiels zu erreichen. Das Portfolio reichte dabei von Klassikern wie "Kirby Super Star" aus dem Jahre 1996 bis hin zu dem einigermaßen aktuellen "Demon’s-Souls"-Remake aus dem Vorjahr.

Besonders spektakuläre Leistungen waren etwa das Bezwingen von "Resident Evil 7" in rund anderthalb Stunden oder das kooperative Durchlaufen zweier Speedrunner von "Super Mario Bros. 3" in 80 Minuten. Der Spieler Bubzia hatte sich für "Super Mario 64" etwas besonderes überlegt. Er spielte das Jump’n’Run in knapp zwei Stunden durch, gehandicapt mit einer Augenbinde.

Die einzelnen Videos wurden auf dem Youtube-Kanal der Veranstaltung zur entspannten Nachbetrachtung gesammelt. (aam, 13.7.2021)