SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war zu Gast bei Puls4-Chefreporterin Manuela Raidl. Foto: APA/PULS 4/CHRIS GLANZL

Wien – Die Quote konnte nicht mit der Brisanz des Gesagten Schritt halten: Durchschnittlich 70.000 sahen am Montag um 21.15 Uhr auf Puls 4 und Puls 24 das "Sommergespräch" mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Das von Manuela Raidl geführte Interview wurde zeitgleich auf Puls 4 und Puls 24 ausgestrahlt. 46.000 schaltetet dafür den Hauptkanal der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe ein, 24.000 bevorzugten den Nachrichtenkanal Puls24. Über beide Kanäle hinweg waren es in der Spitze 190.000 Zuseherinnen und Zuseher, so der Privatsender in einer Aussendung.

Die Aussagen Pamela Rendi-Wagners hatten bereits im Vorfeld der Ausstrahlung des Gesprächs für Aufregung gesorgt. Sie hatte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als "unehrlich" und "inkonsequent" bezeichnet.

Für das Interview mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger interessierten sich eine Woche davor im Schnitt 80.000 Leute. Der nächste Interviewgast von Manuela Raidl ist am Montag, 19. Juli, FPÖ-Chef Herbert Kickl. (red, 13.7.2021)