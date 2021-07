In dieser Galerie: 2 Bilder Posieren. Foto: Lex Karelly Strampeln. Foto: Lex Karelly

Zeltweg – Der steirische Extrem-Radsportler Christoph Strasser startet am Freitag (17.00 Uhr) seinen nächsten Rekordversuch. Auf einer 7,58-km-Strecke im Fliegerhorst Zeltweg will der sechsfache Gewinner des "Race across America" die Straßen-Bestmarke über 24 Stunden von 914 km übertreffen. Dazu muss der 38-Jährige 121 Runden mit einem Schnitt von 38,1 km/h abspulen. Im September soll ein 1.000-km-Rekordversuch in Colorado folgen.

"Ich hoffe, dass ich in den ersten zwölf Stunden einen Zeitpolster herausfahren kann, um auf die nötige Durchschnittsgeschwindigkeit zu kommen. Mit einem Zeitvorsprung ist es auch mental einfacher, in der zweiten Hälfte gegen mögliche Hitze anzukämpfen", erklärte Strasser.

Er hatte sich zuletzt 17 Tage lang bei einem Höhentrainingslager in St. Moritz (1.800 m) vorbereitet. "Insgesamt fuhr ich 73 Stunden und 1.600 Kilometer mit 25.000 Höhenmetern an 16 Trainingstagen. Regelmäßig überprüfte ich auch meine Laktatwerte, um zu sehen, ob mein Körper die Sauerstoffversorgung schon verbessert hat, oder ich noch im anaeroben Bereich bin", berichtet Strasser von seiner Vorbereitung.

Zuschauer sind in Zeltweg willkommen. Auch wenn in der Kaserne noch hohe Sicherheits- und Hygienestandards gelten, wird über den Eingang "Flatschacher Tor" eine Zuschauer-Zone eingerichtet. In dem Freiluft-Areal wird auch der Start-Ziel Bereich aufgebaut, wo die Zuseher über eine Videowall mit allen Renninfos versorgt werden. Parkmöglichkeiten sind genügend vorhanden. Für den Zutritt ist ein 3G Nachweis erforderlich. "Hoffentlich kommen viele Zuschauer – eine gute Stimmung würde mich noch zusätzlich motivieren", sagt Strasser. (APA, red, 13.7.2021)