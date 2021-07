Dennis Novak kommt nicht und nicht in Schwung. Foto: imago images/Hasenkopf

Bastaad – Tennisprofi Dennis Novak hat seine Negativserie auch beim ATP-250-Turnier in Baastad nicht beenden können. Der 27-Jährige unterlag am Dienstag in Schweden als Qualifikant dem Spanier Pedro Martinez 5:7,1:6 und hat damit seit Ende Februar auf der ATP-Tour nicht mehr gewonnen. Seit dem Viertelfinale in Montpellier musste Novak (ATP-122.) zum fünften Mal als Verlierer vom Platz, der 27 Positionen besser klassierte Martinez nutzte den zweiten Matchball.

Novak hatte zuletzt auch beim Heim-Challenger in Anif eine Auftaktniederlage kassiert und war vor dem Erstrunden-Out in Wimbledon fünfmal in Serie bei ATP-Turnieren in der Qualifikation ausgeschieden. Diese hatte er in Baastad mit zwei klaren Erfolgen geschafft, doch im ersten Duell mit Martinez kam für den ÖTV-Daviscupper auf Sandplatz das Aus. Nach je zwei Breaks musste Novak seinen Aufschlag zum 5:7 abgeben und im zweiten Set weitere Breaks zum 1:3 und 1:5 hinnehmen. (APA, 13.7.2021)