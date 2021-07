Viel Zeit mit den Enkelkindern verbringen oder die eigene Freizeit genießen. Was ist Ihnen als Großmutter oder Großvater wichtig?

Ferienzeit ist auch vielfach Großelternzeit. Neben Feriencamps und Urlaub mit den Eltern verbringen einige Kinder die freien Tage mit Oma und Opa. Viele Großeltern freuen sich auf die gemeinsame Zeit mit ihren Enkelkindern, planen Ausflüge, gehen schwimmen und Eis essen. Aber auch im Alltag springen sie oft ein, wenn Eltern Unterstützung bei der Kinderbetreuung brauchen. Umso schöner natürlich, wenn sich Opa und Enkerl gut verstehen, wie ein User erzählt:

Während manche Großeltern sehr präsent im Leben ihrer Enkel sind und zum Teil wichtige Bezugs- und auch Vertrauenspersonen werden, wollen und können andere ihre Zeit nicht immer den Enkelkindern widmen und verbringen vielleicht nur besondere Anlässe wie Geburtstag und Weihnachten mit den Kleinen. Und auch das ist legitim. Oder das Enkelkind stellt alle Pläne auf den Kopf, wie ein Opa im STANDARD-Forum beschreibt:

Vorteile der Großeltern

"Großeltern haben den Vorteil eines ganz anderen Zugangs zu den Enkelkindern. Sie können die Enkelkinder verwöhnen und entspannter mit den Kleinen umgehen", berichten Andrea Leidlmayr und Christine Strableg im "Elternblog". Aber genau das Verwöhnen kann auch zu Konflikten mit den Eltern führen. Genauso wenn Großeltern völlig andere Regeln aufstellen, veralteten Erziehungsansichten nachhängen oder sehr streng mit den Enkelkindern umgehen. Vielfach lassen sich diese Uneinigkeiten aber klären.

Verbringen Sie gerne Zeit mit Ihren Enkelkindern? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Halfpoint

Während Eltern oft durch Beruf und Haushalt nicht immer zu hundert Prozent die Aufmerksamkeit für die Kinder haben können, haben Großeltern den Vorteil, sich in der gemeinsamen Zeit voll und ganz auf die Kinder einzulassen – und wenn es ihnen zu viel wird, können sich sich auch wieder verabschieden. Auf alle Fälle muss jede Oma und jeder Opa die Großelternrolle für sich finden. "Auffangnetz, Support oder unsichtbar", so will diese Userin ihre Großmutterrolle einmal anlegen:

Wie erleben Sie Ihre Rolle als Großeltern?

Wie viele Enkelkinder haben Sie? Und wie viel Zeit verbringen Sie mit Ihnen? Verwöhnen Sie eher, sind Sie streng, oder versuchen Sie die Regeln der Eltern zu übernehmen? Gab es schon einmal Konflikte wegen unterschiedlicher Erziehungsansichten? Und wie haben Sie Ihre Großeltern erlebt? Erzählen Sie von Ihrem Oma- oder Opadasein! (wohl, 21.7.2021)