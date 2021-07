Kreative Fülle in besonderen Zeiten: Mehr als 600.000 Fotos aus 170 Ländern haben Hobby- und Profifotografen beim Cewe Photo Award 2021 unter dem Motto "Our World Is Beautiful" eingereicht und machen ihn damit zum größten Fotowettbewerb der Welt. Jetzt hat die Jury unter Vorsitz des französischen Fotografen Yann Arthus-Bertrand die Gewinner der zehn Wettbewerbskategorien ausgewählt.