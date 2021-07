Für: Schutz der Vulnerablen



Geht es um die Frage, ob und für wen eine Impfpflicht gelten soll, müssen nicht nur die Risiken der Impfung mit jenen der Erkrankung abgewogen werden, sondern auch, ob sich Erkrankungen durch andere Mittel verhindern lassen, sagt die Politikwissenschafterin Barbara Prainsack. Die Bioethikkommission, deren Mitglied Prainsack ist, spricht sich eindeutig für eine Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich aus. "Hier ist das als letztes Mittel notwendig, weil die Gefahr für die eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer in diesem Bereich besonders hoch ist", sagt Prainsack. Da es sich dabei um besonders körpernahe Tätigkeiten handelt, gebe es keine andere Möglichkeit, vulnerable Personen in diesen Bereichen effektiv schützen.

Auch der Epidemiologe Gerald Gartlehner sagte am Montag in der "ZiB 2": Man solle eine Impfpflicht für den Gesundheitsbereich andenken, da Patienten – darunter vor allem jene, die sich nicht impfen lassen können – in diesen Einrichtungen dem behandelnden Personal anvertraut sind. Die Delta-Variante liefere ein weiteres Argument dafür: Sie ist wesentlich ansteckender, auch in Krankenhäusern erhöhe sich damit die Infektionsgefahr.

Überlässt man die Entscheidung einzelnen Einrichtungen, könnte das laut Prainsack zu einer Konkurrenzsituation führen: Gesundheitspersonal, das sich nicht impfen lassen will, könnte zu anderen Arbeitgebern abwandern. "Davon würde am Ende niemand profitieren."

Geht es um eine Impfpflicht für andere Berufsgruppen, fällt die Einschätzung der Expertinnen und Experten anders aus: Da Kinder in der Regel nicht schwer an Covid-19 erkranken, sei eine Pflicht zur Impfung für Lehrerinnen und Lehrer nicht notwendig, meint Gartlehner. Auch Prainsack sieht eine Impfpflicht in diesem Fall als "nicht gerechtfertigt" an.

Impfpflicht schon möglich

Theoretisch gibt es durch das Epidemiegesetz bereits die Möglichkeit, dass die zuständigen Gesundheitsbehörden für Personen in der Krankenbehandlung, Krankenpflege oder Leichenbesorgung sowie Hebammen eine Impfpflicht anordnen – in dem vollen Ausmaß ist das aber bisher in keinem Bundesland mit der Covid-Impfung geschehen.

In Wien geht man nun den Weg, eine Impfung bei den neu eintretenden Arbeitskräften zu fordern – im Gesundheitsverbund gilt diese für alle Berufsgruppen, egal ob Reinigungskraft oder Herzchirurgin. Und auch in den städtischen Kindergärten müssen neu eintretende Pädagogen nachweisen, dass sie geimpft sind. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat das außerdem für den städtischen Sozialbereich angekündigt. Ähnlich dürfte es in Niederösterreich und der Steiermark sein, in Kärnten und Oberösterreich wird auf hohe Impfraten in Spitälern verwiesen, eine Pflicht brauche es nicht. In Vorarlberg und Tirol würden diesbezüglich aktuell Gespräche und Prüfungen laufen.