Zwölf Verletzte, fünf davon schwer: Das ist die traurige Bilanz eines Unfalls vom Sonntag, als ein 86-jähriger Mann in Linz mit seinem Auto einen Marktstand gerammt hat. Auch der Autolenker selbst gehört zu den Verletzten. Der Vorfall hat wieder einmal die Debatte über die Fahrtüchtigkeit von Senioren losgetreten – eine hitzige Diskussion, geht es doch um die Sicherheit auf den Straßen auf der einen Seite und die Mobilität betagter Menschen auf der anderen.

Von "Diskriminierung" und "Stigmatisierung" sprach der österreichische Pensionistenverband am Dienstag: Die Mobilität sei die Voraussetzung für ein "unabhängiges, selbstbestimmtes Leben." Ähnliches kam vom Seniorenbund.

Dabei gibt es bereits in mehreren Ländern Europas Einschränkungen bezüglich der Fahrerlaubnis. In der Schweiz gilt der Führerschein zum Beispiel bis zum 75. Lebensjahr. Ab diesem Alter muss regelmäßig ein Gesundheitscheck durchgeführt werden, bei dem unter anderem Sehschärfe und Hörvermögen überprüft werden. Ähnliches gilt auch in den Niederlanden. In Großbritannien und Finnland steht die Untersuchung bereits ab dem 70. Lebensjahr an, in Norwegen zum Beispiel erst ab 80. Zumeist liegen die Abstände, in denen die Tests durchgeführt werden müssen, bei zwei Jahren. Dänemark hat wiederum alle Altersbeschränkungen mit 2017 aufgehoben.

Portugal besonders streng

Besonders streng sind die Regeln in Portugal. Dort müssen Lenkerinnen und Lenker früh zum Check, nämlich bereits ab 50. Den in Portugal grundsätzlich befristeten Führerschein kann man bis zum Alter von 50 Jahren ohne Arztbesuch alle zehn Jahre verlängern, danach aber müssen Gesundheitstests bestanden werden. Diese beinhalten auch eine psychiatrische Untersuchung. Lenkerinnen und Lenker ab 70 Jahren müssen außerdem erneut zu einer Fahrnachprüfung.

In den USA ist die Zulassung übrigens nach Bundesstaaten geregelt. Und in China dürfen seit 2020 auch über 70-Jährige nach bestandener Gesundheitsprüfung fahren. (red, 13.7.2021)