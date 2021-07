Gemeinsam gelingt es Ron (John David Washington, re.) und Flip (Adam Driver, li.), den ortsansässigen Ku-Klux-Klan zu infiltrieren. "BlacKkKlansman", 20.15, Arte Foto: 2018 Lava Films LLC

19.40 REPORTAGE

Märkte: Im Bauch von Riga Der Markt in der Hauptstadt Lettlands überrascht seine Besucher mit Spezialitäten aus den ausgedehnten Wäldern des Landes, den Birkenhainen, Flachlandgebieten und zahlreichen Flüssen. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: 2040 – Wir retten die Welt Wie könnte die Zukunft im Jahr 2040 aussehen, wenn wir bereits vorhandene Technologien und Lösungsansätze nutzen? Filmemacher Damon Gameau (Voll verzuckert – That Sugar Film) versucht sich in Zweckoptimismus. Bis 21.45, ORF1

20.15 KU-KLUX-CLAN

BlacKkKlansman(USA 2018, Spike Lee) Die dem Film zugrunde liegende Geschichte ist so haarsträubend, dass man kaum glauben will, dass sie sich wirklich zugetragen hat. Doch Ron Stallworth, den schwarzen Cop (John David Washington), der mit seinem jüdischen Kollegen (Adam Driver) den Ku-Klux-Klan infiltrierte, gab es wirklich. Großartiges Polizeidrama. Bis 22.25, Arte

21.05 OPER LIVE

Aus der Oper im Steinbruch: Turandot Dirigent: Giuseppe Finzi, Regie: Thaddeus Strassberger. Mit Martina Serafin, Benedikt Kobel und dem Orchester der Budapester Philharmonischen Gesellschaft und dem Philharmonia Chor Wien. Live aus dem Steinbruch St. Margarethen 2021. Bis 23.25, ORF 3

21.05 DISKUSSION

Peter Kreisky Gespräche: Ist die Europäische Union noch zu retten? Zu Gast bei Eva Brenner und Walter Baier ist Cornelia Hildebrandt, Parteienforscherin am Institut für Gesellschaftsanalyse in Berlin und Co-Präsidentin von "transform! europe". Ihr nächstes Buch, Left Diversity, bietet eine analytische Zusammenschau jener Parteien, die sich links von den Grünen und der Sozialdemokratie befinden. Bis 21.50, Okto

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Gegen den Strom – Was bleibt vom Widerstand gegen das NS-Regime? Gregor Stuhlpfarrer fragt, was vom mutigen Handeln der Widerstandskämpfer bleibt, mehr als 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Wie wurden die Werte und Ideale dieser Menschen an die nächste Generation weitergegeben? Welche Prägungen haben bis heute Bestand? Bis 23.00, ORF 2

22.45 REPORTAGE

Unter Männern Ein Blick auf den Frauenanteil in der deutschen Politik zeigt: Frauen sind in allen Bereichen unterrepräsentiert. Es gibt derzeit 14 Ministerpräsidenten und zwei Ministerpräsidentinnen und nur neun Prozent Bürgermeisterinnen. Bis 23.15, ZDF

22.50 DOKUMENTARFILM

Liebe war es nie Helena Citron war eine der ersten tausend Frauen, die nach Auschwitz deportiert wurden, Franz Wunsch ein junger SS-Offizier, im Lager für sein brutales Verhalten bekannt. Schon bald findet Helena Trost und Schutz bei ihm, der sich in ihre schöne Gesangsstimme verliebt. Bis 0.10, ARD