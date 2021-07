In dieser Galerie: 4 Bilder Konrad ließ der Konkurrenz keine Chance. Foto: imago images/Panoramic International Holte sich den Etappensieg als Solist. Foto: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Und konnte es selbst kaum fassen. Foto: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Es war eine Galavorstellung von Patrick Konrad. Foto: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Saint Gaudens – Er hat seine Ambitionen angekündigt und tatsächlich in die Tat umgesetzt – in beeindruckender Manier nach einer Soloflucht: Der Niederösterreicher Patrick Konrad vom Team Bora-hansgrohe hat am Dienstag die 16. Etappe der 108. Tour de France von Pas de la Case über 169 ungemütliche Kilometer nach Saint Gaudens in den Pyrenäen gewonnen. Bereits auf der ersten Pyrenäen-Etappe am Samstag war Konrad in Quillan starker Zweiter geworden.

Der 29-jährige österreichische Meister 2019 und 2021 ist erst der dritte Österreicher, der eine Etappe bei der Großen Schleife gewinnen konnte. 2005 hatte sich Georg Totschnig auf der 14. Etappe mit der Bergankunft in Ax-3-Domaines durchgesetzt. Auf den Tag genau vor 90 Jahren hatte Max Bulla die 12. Etappe der Grand Boucle gewonnen. Bulla konnte damals zwei weitere Etappen für sich entschieden.

Unwirtliche Bedingungen

Die entscheidende Attacke bei böigem Wind und teils starkem Regen setzte Konrad am vorletzten Anstieg aus einer Dreiergruppe heraus. Im Ziel hatte er 42 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious).

Zu Beginn nutzte Kasper Asgreen die knapp 40 km lange Abfahrt hinunter aus dem Fürstentum Andorra, um sich alleine abzusetzen. Am ersten Anstieg hoch zum Col de Port (2. Kategorie) fand der dänische Zeitfahrmeister im früheren Weltmeister Michal Kwiatkowski und dem Italiener Mattia Cattaneo nur kurzzeitig Unterstützer. Auf der Abfahrt wurde das Trio schnell eingeholt.

Die Fluchtgruppe des Tages kristallisierte sich im Anstieg hinauf zum Tageshighlight heraus, dem Col de la Core (1395 m/1. Kategorie). Bis zum Gipfel betrug der Vorsprung der dreiköpfigen Gruppe auf das Hauptfeld fast sieben Minuten.

Am vorletzten Berg, dem Col de Portet-d'Aspet, überraschte Konrad seine Kontrahenten Jan Bakelants und Fabien Doubey knapp drei Kilometer vor dem Gipfel mit seinem Antritt. In der Folge bildete sich eine neun Fahrer starke Verfolgergruppe, doch Konrad hielt dem Druck stand. Bora-Sportdirektor Enrico Poitschke hatte rund zehn Kilometer vor dem Ziel schon ein gutes Gefühl bekundet: "Patrick hat super Chancen und fährt ein super Rennen", sagte Poitschke in der ARD.

Königsetappe am Mittwoch

Das Fahrerfeld wird am Mittwoch auf dem 17. Teilstück richtig gefordert. Die Königsetappe hatte Titelverteidiger Tadej Pogacar bereits als größte Gefahr für seinen erneuten Triumph ausgemacht. Das 178,4 km lange Teilstück in den Pyrenäen wird Pogacar alles abverlangen.

Nach einem rund 120 km langen Einrollen stehen die drei schweren Berge Col de Peyresourde, Col de Val Louron-Azet (beide 1. Kategorie) und die Bergankunft Col du Portet (HC) auf dem Plan. Letztere ist ein 16 km langer und erbarmungsloser Anstieg mit knapp neun Prozent mittlerer Steigung. (sid, red, 13.7.2021)