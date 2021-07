Marcus Füreder (46) wuchs im Mühlviertel auf, studierte in Linz und Berlin. Als Parov Stelar ist er weltbekannt.

AUSSTELLUNG

Linz – Erst vor kurzem wurde Alfred Weidinger, Direktor des oberösterreichischen Landesmuseums, auf die Bilder von Marcus Füreder aufmerksam, den Musiker Parov Stelar dahinter kannte er allerdings nicht. Sehr spontan sei es dann zu der Ausstellung im Francisco Carolinum Linz gekommen. In "I’ll be OK soon" werden jetzt 25 seiner großformatigen Ölbilder präsentiert, in denen poppige Figuren im Zentrum stehen und an Street-Art erinnern. Ihre wild bearbeiteten Gesichter erstellt Füreder nach Fotovorlagen am Computer, überträgt sie dann mit Pinsel und Ölfarbe auf die Leinwand. Oft wirken sie entstellt. Sprüche im Hintergrund und auch die Bildtitel wie "Black Widow" oder "Yes she can" sind der Link zur Musik. Die Schau beschreibt Füreder als autobiografisch – "Hello Mom!" ist eine Hommage an seine Mutter Margit Füreder, die bildende Künstlerin ist. (kr) Bis 15. 9.