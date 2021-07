Roger Federer verpasste Gold bei Olympia in London 2012. Auf ein Antreten in Tokio muss er überhaupt verzichten. Foto: AFP/CARL COURT

Tokio – Roger Federer kann sich seinen Traum von Olympia-Einzel-Gold, das ihm in seiner Erfolgssammlung noch fehlt, nicht erfüllen. Der am 8. August 40 Jahre alt werdende Schweizer hat am Dienstag für die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt. Als Grund nannte er Probleme mit dem Knie, die sich während des Turniers in Wimbledon verschärft hätten.

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger twitterte, dass er bereits mit der Rehabilitation begonnen habe und hoffe, in diesem Sommer noch auf den Platz zurückkehren zu können.

Federer verpasst somit seinen fünften Auftritt im Zeichen der fünf Ringe. Bereits in Rio 2016 hatte der Basler passen müssen. Er brach damals die Saison wegen Kniebeschwerden frühzeitig ab. 2000 in Sydney verpasste er eine Medaille bei seiner Premiere hauchdünn, lernte dafür seine spätere Ehefrau Mirka kennen. In Peking 2008 gewann er Gold im Doppel mit Stan Wawrinka, in London 2012 (Wimbledon) Silber (Gold an Andy Murray) im Einzel. Zweimal war er Fahnenträger. Vor Federer hatte unter anderen bereits Rafael Nadal seinen Tokio-Trip abgesagt, und auch Novak Djokovic hatte seine Antrittschancen zuletzt mit 50:50 beziffert.

Swiss Olympic bedauert, dass einer der größten Schweizer Sportler aller Zeiten nicht Teil des Schweizer Teams sein kann. "Wir haben uns sehr auf seinen Auftritt gefreut, und seine Präsenz hätte dem ganzen Schweizer Team viel Freude und Ehre bereitet", sagte Ralph Stöckli, der Chef de Mission von Swiss Olympic. (APA, 13.7.2021)