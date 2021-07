Salzburg – Zwischen 6.000 und 7.000 Stunden wurde laut Festspiel-Kostümdirektor Jan Meier heuer an den Kostümen für die "Jedermann"-Premiere am 17. Juli gearbeitet. Generell war diesmal die Intention, sich von Allegorien wegzubewegen und neue Assoziationen von Figuren aufzuzeigen, so die Kostümbildnerin Renate Martin.

Es soll ein buntes, verspieltes Potpourri werden aus leichten, wehenden, transparenten Stoffen und Schleiern, Samthöschen, Spitzenkrägen, Halskrausen, gehäkelten Häubchen und High-Heel-Schuhen. Hier ein Vorgeschmack. (red, 13.7.2021)