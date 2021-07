Auf Kuba kommt es zu Demonstrationen gegen die Staatsführung. Foto: AFP

Havanna – Bei einer regierungskritischen Demonstration am Stadtrand von Havanna ist nach Angaben des kubanischen Innenministeriums ein Mensch gestorben. Es handle sich um den 36-jährigen Diubis Laurencio Tejeda, der sich an den derzeitigen "Unruhen" in Kuba beteiligt habe, berichtete die amtliche kubanische Nachrichtenagentur am Dienstag. Es ist der erste offiziell bestätigte Todesfall bei den Protesten. Mehrere Sicherheitskräfte und Demonstranten seien verletzt worden.

Das Innenministerium "bedauerte" den Tod des Mannes. In Kuba gibt es seit Sonntag beispiellose Proteste gegen die kommunistische Regierung des Landes. Seit Beginn der Proteste wurden dutzende Demonstranten festgenommen oder als vermisst gemeldet. Aktivisten warfen der Polizei Gewalt im Umgang mit Protest-Teilnehmern vor. (APA, 14.7.2021)