Am Mittwochmorgen blitzte und donnerte es über dem Osten Österreichs (Symbolbild). Foto: imago images/Karina Hessland

Wien – Viele Wiener dürften am Mittwochmorgen von Donner, Blitz und zum Teil auch Hagel aus dem Schlaf gerissen worden sein. Über der Bundeshauptstadt, Teilen Niederösterreichs, des Burgenlandes und der Steiermark tobte am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Gewitter.

Die Österreichische Unwetterzentrale warnt aktuell in allen Bundesländern bis auf Salzburg vor Unwettern mit Gewittern und Hagel. In Salzburg liegt von der Unwetterzentrale eine Vorwarnung vor.

Wegen des Tiefdruckgebietes Bernd sind weitere Gewitter möglich. Am Nachmittag soll es aber trockener und auch wieder heißer werden. (agr, 14.7.2021)