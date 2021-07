Eigenverantwortung oder staatlicher Druck – vor dieser Frage stehen immer mehr Staats- und Regierungschefs. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Corona zum individuellen medizinischen Problem erklärt, und auch die Briten setzen auf Eigenverantwortung und haben sämtliche Maßnahmen aufgehoben.

Foto: imago images/Lagencia

Anders ist das in Frankreich. Hier wird staatlicher Druck ausgeübt. Emmanuel Macron machte klar, dass die Teilhabe am öffentlichen Leben nur über Testen oder Impfen möglich sein wird. Besonders das ungeimpfte Pflegepersonal in Frankreich wird Konsequenzen spüren. "Wer sich bis Mitte September nicht impfen lässt, verliert zuerst seinen Lohn, dann seinen Job. Würde Kurz Derartiges verkünden, käme es in Österreich wohl zu einem Aufstand", schreibt Thomas Mayer im STANDARD. Käme es tatsächlich zu einem Aufstand? Wie stehen Sie zu einer Impfpflicht im Gesundheitswesen mit derartigen Konsequenzen?

Welchen Weg sollte Österreich gehen?

Braucht es mehr Eigenverantwortung oder mehr staatlichen Druck? Wie kann die Impfbereitschaft erhöht werden? Was spricht für und was gegen eine Impfpflicht im Gesundheitswesen? Diskutieren Sie im Forum! (wohl, 14.7.2021)