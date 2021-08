Warum geht man an den "Erdbeertagen" in die Aggression? Das fragen Elias Leppe und sein Bruder Ricardo einander und vor allem fragen sie das die Frauen. Als "Erdbeertage" bezeichnen die Brüder die Menstruation und sie sind sich bei ihrem launigen "Gebrüder Leppe Talk" einig: Die Frauen sollten sich die Frage stellen, warum "so viel Dreck vorhanden ist im Körper, der raus will". Das gelte bei der Menstruation, aber auch bei der Geburt: "Schmerzen kommen nicht aus dem Nichts." Liebe Frauen, Ihr solltet schon einmal in Euch hineinhören, wegen des Drecks, der nicht von ungefähr kommt und Schmerzen verursacht, bei der Niederkunft in an den "Erdbeertagen"!

Launige Talks zu allerlei Krankheiten

Der "Gebrüder Leppe Talk" findet wöchentlich statt, jeweils zehn Minuten lang erklären der Zauberer (Ricardo) und der Gedächtnistrainer (Elias), wie die Welt läuft. Sie sind zwei junge Männer in den besten Jahren, Beaus mit einem Strahler-80-Lächeln und Skilehrer-Appeal, gut gelaunt, eloquent und selbstsicher. Die Grippe erklären sie so: "Wenn der Körper verrotzt ist, will er Dir etwas sagen: Friss weniger Scheisse und sei weniger depressiv!" Mit Viren und Ansteckung habe das alles gar nichts zu tun. Der Rotz und der Schleim bei einer Erkältung hätten auch nichts mit der Kälte zu tun. Ricardo rät dabei zu einem einleuchtenden Experiment: "Halte Deine Hand einen Tag ins Gefrierfach und schau, wann da der erste Schleimpfropfen runterhängt." Das überzeugt uns natürlich.

Was der Zauberer und der Gedächtnistrainer von Impfungen halten, das ahnen Sie sicher schon. Für ihn sind Viren lediglich "die Ausrede, schon die Kleinen mit Gift niedertraktieren und sie klein halten zu können." Die gesamte Medizin sei von Strukturen unterwandert, die alles im Sinn hätten, außer unsere Gesundheit.

Die Talks sind eine Fundgrube für jemanden, der ein Glossar zu Verschwörungsplaudereien erstellen will. Kaum etwas wird ausgelassen. Sogar Sonnencremen bekommen ihr Fett ab. Die würden über einen "Brennglaseffekt" erst bewirken, dass die Sonne die Haut aufheizt und reizt. Vor der Sonne solle man sich nicht schützen, sie ist für alles Lebendige zuständig, mit Hautkrebs habe die Sonne jedenfalls nichts zu tun.

Propaganda für die Nazisekte der "Germanischen Medizin"

Der Hintergrund der Thesen wird nur en passent erklärt. Hie und da streut Riccardo Leppe ein, dass das alles ja klar sei, wenn man sich ein wenig mit der "Germanischen Neuen Medizin" beschäftige. Diese "Heilkunde" wurde von dem 2017 verstorbenen Guru und Polterer Ryke Geerd Hamer etabliert. In Kürze: Krankheiten seien nur ein Reparaturprogramm, mit dem der Körper psychische Konflikte aufarbeite und kläre. Leider hätten den Segen dieser "Lehre" bislang nur die Juden verstanden, und die wandten die "Germanische Heilkunde" für ihresgleichen natürlich klandestin an. Gleichzeitig vergifteten die Juden alle Nichtjuden mit Chemotherapien und Impfungen, und das perfide und mit einer Freude. Hamer im Wortlaut: "Wir Nichtjuden werden gezwungen, weiterhin die jüdische Schulmedizin zu praktizieren."

Ein Experte für eine "neue Schule"

Ricardo Leppe hat sich in letzter Zeit allerdings nicht mit Expertisen zu Monatsblutung, Sonnencreme und Impfungen einen Namen gemacht, sondern als Experte für eine "neue Schule". Er selbst sagt, dass er von den Eltern zu Hause unterrichtet worden ist - eine halbe Stunde pro Woche (!) am Samstag hätte gereicht, um die Matura zu schaffen. Leppe tingelt seit einiger Zeit durchs Land und betört Schüler, Eltern und Lehrer mit launigen Anekdoten für eine "neue Schule." Auf der Webseite "Wissen schafft Freiheit" werden allerlei Kursmaterialien für Freilerner angeboten. Der Verein mit Sitz in Gloggnitz will, dass Lernen Spaß macht, einfach von der Hand geht, den Kindern soll es gut gehen, und das alles geht sehr einfach. Allfällige ideologische Hintergründe zu dem "neuen Lernen" werden im offiziellen Webauftritt sorgsam ausgespart. Auf den ersten Blick ist der Verein Leppes eine unpolitische Lernplattform und Ricardo Leppe ist ein engagierter Consultant, der rund um die Gründung "neuer Schulen", Homeschooling und Freilernen berät und rundum glückliche Schüler erschafft.

Wohlwollen gegenüber Schetinin-Schulen

Wer sich etwas in den Auftritt Leppes vertieft, der entdeckt: eine sehr wohlwollende Rezeption des Konzepts der "Schetinin-Schulen". Hie und da plaudert er angeregt mit Anhängern des Schulkonzepts aus Russland. Die Proponenten der Schetinin-Schulen erzählen von sensationellen Lernerfolgen, die den Versprechen Leppes und seinen eigenen Erfahrungen mit einem flotten und leichten Lernen sehr ähnlich sind. Kritiker sehen in den Schetinin-Schulen völkisch-esoterische Kaderschmieden mit einem pseudo-spirituellen Unterbau und Volkstanz und Wehrsport im Nachmittagsprogramm. Das Schetinin-Konzept taucht mit unterschiedlichen Namen auf: LAIS-Schulen, Weinberg-Schulen. In Deutschland sorgte die "School of Bliss" für Aufsehen - auch diese Schule berief sich unter anderem auf Leppes Lernempfehlungen.

Hinter allerlei Wohlfühl-Narrativen für stressfreies Lernen entpuppen sich in derlei Schulen antisemitische Codes. Inspiriert ist die Pädagogik von der „Anastasia“-Buchreihe Wladimir Megres. In den romantisch-völkischen Büchern haben natürlich die Juden zu viel Macht, der üblen Moderne entkomme man am besten mit Rückzug auf ein eigenes Stück Scholle am Land und natürlich überlasse man die Bildung der eigenen Kinder nicht der üblen Krake Staat.

Leppes Feld und das seines Vereins ist jedenfalls bestens bestellt. Die Abmeldungen vom Schulunterricht erreichen Rekordwerte, man rechnet mit bis zu 6.000 Abmeldungen bis Herbst. Kinder, die Glück haben, werden in der Obhut ihrer überforderten Eltern das eine oder andere Schuljahr verbummeln. Kinder, die Pech haben, werden in sektenähnlichen Blasen landen. (Christian Kreil, 11.8.2021)

Christian Kreil bloggt seit drei Jahren rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Im Frühjahr 2021 erschien sein Buch "Fakemedizin".

