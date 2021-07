"Gewichtig, ohne schwer zu sein": Die Tageszeitung "Die Welt" erscheint künftig schlanker, die Sonntagszeitung "Welt am Sonntag" bereits am Samstag. Foto: Axel Springer Verlag / Die Welt

Der Axel Springer Verlag kündigt ein neues redaktionelles Konzept für die Zeitungen "Die Welt" und "Welt am Sonntag" an.

Die Tageszeitung "Die Welt" erscheint künftig mit weniger Seiten. Von Montag bis Freitag werden die Ausgaben 16 Seiten gekürzt. Die "Welt am Sonntag" erscheint mit einer zusätzlichen Frühausgabe bereits am Samstag und ersetzt die bisherige Samstagsausgabe von "Die Welt". Ebenfalls Teil des neuen Konzepts ist ein Markenabo: Um künftig 34,99 Euro für das Abo von Montag bis Freitag bzw. zwei Euro im Einzelverkauf soll jeder Printabonnent Zugang zu den digitalen Produkten erhalten. Mit der Reform gehen laut Verlag in der Redaktion keine Sparmaßnahmen einher. (red, 14.7.2021)