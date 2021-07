Peter Fritz, hier noch bei einem Livebericht aus Brüssel, wird den ORF-Newsdesk leiten. Foto: ORF TVthek

Wien – Peter Fritz wird die zentrale Schaltstelle des künftigen ORF-Newsrooms für TV, Radio, Online und Social Media aufbauen und jedenfalls interimistisch leiten – das ist im ORF häufig die Vorstufe zu fixen Leitungspositionen. Das hat ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz nach STANDARD-Infos intern kommuniziert. Fritz war bisher ORF-Büroleiter in Brüssel.

Über den Newsdesk sollen künftig im multimedialen Newsroom alle Breaking News, aber auch aktuelle Nachrichtenbeiträge in Video und Audio laufen, zudem auch Social Media-Kanäle des ORF bestücken. Der Newsdesk – und damit sein Leiter – werden zur zentralen Schlüsselfunktion für aktuelle Berichterstattung.

Wrabetz informierte intern am Dienstag über die Besetzung. Sie wird rückwirkend mit 1. Juni 2021 wirksam.

Der langjährige ORF-Korrespondent Peter Fritz (60) war Ressortleiter Ausland der "Zeit im Bild" von 2003 bis 2007. Als Alexander Wrabetz an der Spitze des ORF Monika Lindner ablöste, betraute er mit der Ressortleitung Andreas Pfeifer. Pfeifer wurde gerade Leiter des ORF-Korrespondentenbüros in Berlin; wenn im Herbst die Ressorts von TV, Radio, Online im Newsroom zusammengeführt werden, ist damit die Ressortleitung Außenpolitik für den bisherigen Radio-Ressortchef Hartmut Fiedler relativ klar.

Fritz leitete schon die ORF-Korrespondentenbüros in Washington, in Berlin und zuletzt in Brüssel. (fid, 14.7.2021)