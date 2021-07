Die EU legt ihre Pläne für den grünen Umbau der Wirtschaft vor. Bis Ende des Jahrzehnts soll mit "Fit for 55" ein erster großer Schritt in Richtung Klimaneutralität gemacht werden

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will das Aus für Verbrennungsmotoren auf den Weg bringen. Für EU-Kommissar Frans Timmermans kann das nicht schnell genug gehen. Der Zeitpunkt für den Ausstieg aus fossilen Treibstoffen im Straßenverkehr ist nur einer von vielen umstrittenen Punkten in den EU-Plänen für den Green Deal. Foto: EPA

Würde die Europäische Union ihre derzeit geltende Gesetzeslage beibehalten, könnten die 27 Mitgliedsstaaten ihre Emissionen von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 gemeinsam um 43 Prozent senken, bezogen auf die Basiswerte von 1990. Das ist nach geltender Beschlusslage aber deutlich zu wenig. Zum Jahreswechsel hatten sich die Staats- und Regierungschefs nach jahrelangen mühsamen Verhandlungen auf einen Wert von minus 55 Prozent geeinigt. Grund: Die Europäer wollen auf globaler Ebene Vorbild sein, die Ziele des in Paris abgeschlossenen Klimaabkommens sogar übertreffen.

Um das zu erreichen, soll nun in den kommenden zehn Jahren das gesamte Regelwerk der EU so angepasst werden, dass ein klimagerechter Umbau nicht nur der Industrie, sondern auch im gesamten Verkehr (nicht nur wie bisher Fluglinien) und bei Gebäudebau und -sanierung gelingt, um die Vorgaben einzuhalten. Dazu hat die EU-Kommission am Mittwoch ein umfangreiches Programm beschlossen, das den von Präsidentin Ursula von der Leyen 2019 auf den Weg gebrachten Green Deal konkret in die Tat umsetzt. Wie es in Brüssel hieß, müssen ein Dutzend EU-Richtlinien erneuert werden, um die Steuerungsinstrumente zu adaptieren.

Emissionszertifikate

Grundsätzlich basiert das System unter dem Namen Fit for 55 darauf, den Handel mit Emissionszertifikaten grundlegend zu reformieren und neue CO2-Abgaben einzuführen. Die Staaten sollen Gelder aus EU-Töpfen verstärkt nur dann erhalten, wenn sie klimagerechte Programme vorweisen können. Damit das nicht zu sozialen Härten führt, will die EU in den kommenden zehn Jahren insgesamt 70 Milliarden Euro aus einem Fonds zur Verfügung stellen, damit klimagerechte Sanierung etwa bei Privathäusern gefördert wird.

Die Kommission setzt vor allem auf den Aus- und Umbau des Handels mit Emissionszertifikaten. Dieses Steuerungsinstrument erlaubt die Begrenzung von Schadstoffmengen. Firmen, die mehr CO2 ausstoßen, als ihnen zusteht, können sich freikaufen, indem sie Verschmutzungsrechte von anderen Marktteilnehmern zukaufen. Die Vorschläge sehen nun vor, dass die Volumina der Emissionszertifikate schrittweise reduziert und teurer werden. Damit wird der Anreiz geschaffen, in Schadstoffreduzierung mehr zu investieren als bisher.

Neue Elemente

Dazu kommen nach Angaben der Kommission zwei neue zentrale Elemente, die die Klimasteuerung wesentlich beeinflussen: Es wird nicht nur wie bisher der Flugverkehr, sondern auch der gesamte Straßen- und Schiffsverkehr wie auch der Gebäudebau einbezogen, deren Schadstoffanteil transparent gemacht. In diesen Bereichen seien die Potenziale besonders hoch, insbesondere bei der Sanierung alter Gebäude.

Ein weiteres Element ist die Reform der Energiebesteuerung. Es soll einen EU-weit geltenden CO2-Preis für Kraftstoffe, Heizöl und Gas geben. Derzeit schriebt die EU nur eine Mindeststeuer auf Energie vor, die in den meisten Staaten übertroffen wird. In Zukunft soll es höhere und gemeinsame Raten geben. Vor allem will die Kommission das Durcheinander von Ausnahmeregelungen angehen, sei es der begünstigte Agrardiesel für die Bauern oder auch in anderen Sektoren. Biotreibstoffe sollen stärker gefördert werden. Und es sollen bisher ausgenommene Bereiche einbezogen werden, ob private Yachten oder Privatflugzeuge.

Aufbauprogramm

Eine zweite wichtige Säule, die langfristig auch der Finanzierung der Wiederaufbauprogramme dienen soll, ist die Einführung von CO2-Abgaben bei Einführen von Waren aus Drittländern in den Binnenmarkt der EU. Damit sollen Unterschiede im klimaschädlichen Fußabdruck von Unternehmen aufgrund der global unterschiedlichen Regeln ausgeglichen werden. Das soll zunächst nur für vier Kategorien von Produkten gelten, nicht für alle Waren. Konkret: Stahl, Aluminium, Zement, Düngemittel. Bei diesen Produkten sei es am einfachsten, die Kosten der Umweltbelastung zu berechnen und zu vergleichen.

Inwieweit die Kommission ein Verbot von Verbrennungsmotoren im nächsten Jahrzehnt vorgeben will, war bis zuletzt heftig umstritten.

Generell ist das Programm der Kommission zunächst ein Vorschlag an die Mitgliedsstaaten. Alles muss im Dialog der Regierungen und mit dem Europäischen Parlament erst noch ausgehandelt werden. Ziel ist es, dass die Maßnahmen nach einer Übergangsphase von 2023 bis 2025 ab dem Jahr 2026 voll greifen. (Thomas Mayer aus Brüssel, 14.7.2021)