Patrick Konrad, Etappensieger bei der Tour de France! Foto: imago images/Panoramic International

Wien – Letztlich hat an diesem Tag alles zusammengepasst. Patrick Konrad hat sich am Dienstag mit dem Sieg auf der 16. Etappe der Tour de France nicht nur den Traum eines jeden Radprofis erfüllt, sondern sich auch für die Strapazen der vergangenen Tage und Wochen belohnt.

Vater Wolfgang Konrad sieht in dem ersten Erfolg eines Österreichers bei der Großen Schleife seit jenem von Georg Totschnig 2005 die Belohnung für all das Pech, das sein Sohn trotz guter Form in der bisherigen Saison hatte. Viele Defekte und Stürze (etwa beim Tirreno-Adriatico im März) warfen den 29-jährigen Eisenstädter immer wieder zurück.

"Er hat ausgeschaut, wie eine geschälte Kartoffel", sagt der Vienna-City-Marathon-Veranstalter im Gespräch mit dem STANDARD. Sein Sohn war bereits auf der unfallreichen ersten Etappe der 108. Tour der Leiden wie auch Lukas Pöstlberger, sein Teamkollege bei Bora-hansgrohe, in einen Massensturz verwickelt und hatte dabei neben einem angeschlagenen Knie auch Abschürfungen und Prellungen erlitten.

Konrad senior bezeichnet den ungeplanten und schmerzvollen Abstieg aber gewissermaßen als Glücksfall. Weil sein Sohn durch die Sturzfolgen großen Rückstand in der Gesamtwertung aufriss, hat er sich die Möglichkeit geschaffen, vom Feld wegzukommen, nachdem er sich über die Tage allmählich wieder erholt hatte. Wäre er nur knapp hinter den Spitzenreitern gelegen, hätten sie ihn kaum gewähren lassen. Mit einem Rückstand von rund einer Stunde konnte er aber aussichtsreich attackieren.

Husarenritt

Und das hat er bereits auf dem 14. Tagesabschnitt bravourös erledigt, als er sich auf der ersten Pyrenäen-Etappe nur dem Niederländer Bauke Mollema geschlagen geben musste. Am Dienstag war dann Konrads großer Tag. Zunächst schloss er – mit der Brechstange, wie er später sagte – bei der zweiten Bergwertung zur Spitzengruppe auf, ehe er am vorletzten Berg erfolgreich attackierte und mit einem regelrechten Husarenritt nicht nur Wind und Regen trotzte, sondern auch mit einer ungemein beherzten Solofahrt über nahezu 40 Kilometer der Konkurrenz keine Chance ließ.

Das war insofern erstaunlich, als dass insgesamt zehn Mann in die Verfolgung involviert waren, die sich immer wieder an der Spitze ablösen konnten. Darunter auch der spätere Zweite und sprintstarke italienische Meister Sonny Colbrelli vom Bahrain-Team. Doch der erst Ende Juni in Kufstein zum österreichischen Meister avancierte Konrad baute seinen Vorsprung mit einer wagemutigen Fahrt auf nasser Straße letztlich sogar noch aus und holte sich in Saint-Gaudens verdientermaßen seinen ersten Sieg auf der Pro-Tour. Zum Drüberstreuen wurde er noch als angriffslustigster Fahrer des Tages (Rotes Trikot) ausgezeichnet.

Das genoss auch sein Vater, der seinem Filius nunmehr nur noch in schwierigen Situationen als Manager mit Rat und Tat zur Seite steht. Der frühere Leichtathlet weiß den Radprofi beim Team Bora-hansgrohe gut aufgehoben. Am Mittwoch auf der Königsetappe wird sich sein Sohn wohl in den Dienst der Mannschaft stellen. Auf dem 178,4 km langen, mit drei steilen Rampen gespickten Teilstück in den Pyrenäen (Col de Peyresourde, Col de Val Louron-Azet (beide 1. Kategorie) und Col du Portet (Bergankunft, HC) geht es darum, Teamkollegen Wilco Kelderman in der Gesamtwertung näher an die Spitze, vielleicht sogar auf einen Podestrang heranzuführen. Der Niederländer liegt mit 6:16 Minuten Rückstand auf den führenden Slowenen Tadej Pogacar auf Platz sechs. (Thomas Hirner, 14.7.2021)

Ergebnisse Tour de France vom Dienstag:

16. Etappe, Pas de la Casa/AND – Saint-Gaudens/FRA (169,00 km):

1. Patrick Konrad (AUT) Bora 4:01:59 Std.

2. Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain +42 Sek.

3. Michael Matthews (AUS) Team BikeExchange

4. Pierre-Luc Perichon (FRA) Cofidis

5. Franck Bonnamour (FRA) B&B Hotels

6. Alex Aranburu Deba (ESP) Astana alle gleiche Zeit

Weiter:

99. Marco Haller (AUT) Bahrain +16:42

120. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +17:56

Gesamtwertung:

1. Tadej Pogacar (SLO) UAE Team Emirates 66:23:06 Std.

2. Rigoberto Uran (COL) EF Education-Nippo +5:18 Min.

3. Jonas Vingegaard (DEN) Jumbo-Visma +5:32

4. Richard Carapaz (ECU) Ineos Grenadiers +5:33

5. Ben O'Connor (AUS) AG2R +5:58

6. Wilco Kelderman (NED) Bora +6:16

Weiter:

21. Konrad +47:02

112. Pöstlberger +2:46:08 Std.

128. Haller +3:02:45