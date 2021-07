Service & Infos

Karte: Der Standard

Die Route im Detail: Startpunkt ist idealerweise einer der Salzachübergänge im Norden der Stadt Salzburg – also der Traklsteg oder das Salzachkraftwerk. Von hier an der rechten Salzachseite bis zur neuen Brücke über den Alterbach, dann dem Alterbach folgend, unter der Bundesstraße hindurch und immer geradeaus zur Ischler-Trasse. Dieser Trasse folgt man bis Eugendorf, hier zur Kirche und gleich dahinter rechts den Wegweisern "Seekirchen" folgend bis zum Wallersee. Hier erreicht man (ganz kurzes Schotterstück) nach dem Fischtagginger Spitz auch das Seebad von Seekirchen. In der Stadt selbst wechselt man am besten bei der Unterführung in Bahnhofsnähe auf die andere Seite der Westbahngleise, quert dann die Hauptstraße in die Wallerseestraße und biegt sofort in die Mühlbachstraße nach Westen ab.

Auf der Mühlbachstraße verlässt man auch das Stadtgebiet, passiert die schöne Kirche St. Nikolaus in Waldprechting und kommt so zur Überquerung der Mattseer Landesstraße. Hier geradeaus Richtung Kraiham (Wegweiser) und durch Kraiham nach Mödlham und entlang der Radwegweiser retour Richtung Bergheim und Anthering. Hinter Mödlham kommt der kleine Weiler Trainting – hier kann man geradeaus nach Anthering hinunterfahren und gelangt so an die Salzach, oder man biegt links ab und folgt dem Straßenverlauf am Lugingersee vorbei nach Voggenberg, Bergheim und gelangt hier an die Salzach. (Die Anthering-Variante ist um den sprichwörtlichen Katzensprung länger.)

Ausrüstung: Trekkingrad, Rennrad, Gravelbike

Landkarte: Kompass Kartenset 291, "Salzburg und Umgebung", 1:50.000

Literatur: Köberl/Stumtner, "Radwandern – Mountainbiken, 50 Touren im Salzkammergut". Verlag Anton-Plenk

Einkehr: Gasthof Fischtagging kurz vor Seekirchen