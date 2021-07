In Graz wird geimpft. Foto: GAK/Fabio Schaupp

Im GAK-Sportzentrum findet an dem Donnerstag das Grazer Fan-Impfen statt, und zwar für Fans, Funktionäre, Mitarbeiter und erstmals auch Nachwuchsspieler aller Grazer Fußballvereine. Für Zwölf- bis 17-Jährige ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer vorgesehen, für Fans ab 18 Jahren jener von Johnson & Johnson. Dazu muss man sich am Donnerstag, 15. Juli über www.vorsorgemedizin.st anmelden, am 22. Juli ab 15.00 Uhr ins GAK-Sportzentrum Graz-Weinzödl zur Impfung kommen und die E-Card mitbringen. Impfen werden drei Ärzte: Jörg Pavek, Vizeobmann des GAK und Leiter des Medizinteams, Michael Adomeit, Obmann der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorgemedizin sowie Karlheinz Kornhäusl, GAK-Vorstandsmitglied.

"Der Saisonstart steht vor der Tür und gerade jene Altersgruppen, die den größten Anteil der Stadionbesucher ausmachen weisen die niedrigsten Impfquoten aus. Hier wollen wir ansetzen und hoffen so endlich wieder eine volle Saison ohne Zuschauerbeschränkungen erleben zu können.", erklärt Dr. Jörg Pavek, Vizeobmann des GAK und Leiter des Medizinteams

Als besonderes Zuckerl bekommen alle, die sich beim Grazer Fußballfan-Impfen gegen Corona impfen lassen, einen Gutschein für eine Tageskarte zu einem GAK-Heimspiel. Die Aktion gilt für alle Grazer Fußballfans und Nachwuchsfußballer, egal mit welchem Klub sie mitfiebern. (APA, red, 14.7.2021)