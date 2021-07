Violet (Jennifer Tilly, re.) freundet sich mit der coolen Corky (Gina Gershon) an. Es bleibt spannend: "Bound – Gefesselt", 23.25 Uhr, ZDF neo.

ZDF und Dino De Laurentiis

20.05 DEBATTE

Europa Dialog: Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in Gefahr? ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert analysiert bei Benedikt Weingartner aktuelle Fragen und Entwicklungen zur Pressefreiheit in Europa. Bis 22.05, Okto

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: 8 (acht) mal nein Ein junger Vater soll schuld am Tod seiner erst sechs Wochen alten Tochter sein. Seine Familie stand immer hinter ihm. Zwei Gutachten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Acht Geschworene entscheiden über Schuld oder Unschuld des Mannes – über Lebenslang oder Freiheit. eine Reportage von Sabine Zink. Bis 22.00, ORF 2

22.00 SERIE

Giftige Saat (1/6) Französische Ökopolitkrimiserie rund um einen Pestizidskandal. Der Landwirt Michel Villeneuve bricht auf seinem Hof im Norden Frankreichs zusammen; es wird Leukämie bei ihm festgestellt. Sein alter Freund Guillaume Delpierre, ein Parlamentsabgeordneter, wird durch die Krankheit des Freundes stark motiviert: Endlich will er sich für einen Gesetzesentwurf gegen das Pestizid Limitrol einsetzen, das Michel seit Jahren verwendete. Bis 1.20, Arte

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7:Der Fall Leonie – Was muss sich jetzt ändern? Gäste bei Michael Fleischhacker: Florian Höllwarth, Anwalt der Familie Leonies, Heidi Kastner, forensische Psychiaterin, Seyran Ates, Frauenrechtlerin, Juristin und Autorin, Peter Jamin, Bestsellerautor, Experte für vermisste Menschen. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Die Wirtschaftsthemen bei Dieter Bornemann: Impfen für den Job / Kampf den Steueroasen: 130 Staaten einigen sich auf Mindeststeuer für Konzerne / Österreichs Almen: Harte Arbeit in idyllischer Landschaft. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl: ORF-Vorturner Philipp Jelinek, Krimiautor Bernhard Aichner, Polizistinnen und Jiu-Jitsu-Weltmeisterinnen Mirnesa und Mirneta Bećirović, Schauspielerin und Sängerin Cécile Nordegg. Bis 0.05, ORF 2

23.25 ANDERE MATRIX

Bound – Gefesselt (USA 1996, Larry und Andy Wachowski) Rasanter Debütfilm der Gebrüder Wachowski (The Matrix) um ein lesbisches Pärchen, das sich mit einem gestohlenen Koffer voller Geld davonmachen will – und von Mobster Joe Pantoliano verfolgt wird. Wer will, kann schon in diesem Neo-Noir die Vorliebe der Regisseure für stilisierte Inszenierung studieren. Bis 1.05, ZDF neo

23.30 GESPRÄCH

Literatour: Norbert Gstrein Theodora Bauer im Gespräch mit dem Tiroler Schriftsteller. Bis 23.55, Servus TV

23.55 DOKUMENTATION

Schatten unter der Sonne In Griechenland sind während des Lockdowns gigantische Windparks geplant oder umgesetzt worden. Bis 0.25, 3sat